Es mendocina, su hermana murió en España y busca traer los restos a la Argentina

Micaela Romero viajó a España hace dos meses con su familia pero se quitó la vida y dejó a sus cinco hijos allá. Melisa Oropel, su hermana, pide ayuda para traer a sus sobrinos de vuelta a la Argentina y repatriar los restos de Micaela. En lo que respecta a los niños, comenta que están trabajando con Cancillería para poder traerlos lo antes posible.

Lo que encuentra complicado es repatriar los restos de Micaela, debido a los altos costos que representa y que el Estado argentino no se hace cargo. Por eso inició una colecta mediante Facebook para conseguir la suma necesaria para su cremación y posterior traslado al país.

El mayor problema, actualmente, es repatriar los restos de su hermana. "Lo que nos han dicho es que lo gratis es dejar a mí hermana enterrada allá. Lo demás tiene su costo que nos estamos informando de cómo y dónde hacerlo", escribió en su cuenta de Facebook tras recibir condolencias por la muerte de su hermana.

Explicó, además, que, si como algunos le dijeron, el Gobierno llegara a hacerse cargo de ese gasto, el dinero recaudado podría utilizarlo en "necesidades de mis sobrinos ya que ellos vendieron todo para irse". Además, agregó que "la persona que no me conozca o no me crea que no colabore. Realmente no tengo que demostrarle nada a nadie lo que hago es por mí hermana y mis sobrinos, por mí familia nada más".

Publicación de Melisa Oropel en Facebook para iniciar la colecta.

En lo que puede hacerse de forma gratuita, le ofrecen a la familia dejar el cuerpo enterrado en España. Si el Gobierno terminara por hacerse cargo de los costos, Melisa aclara que lo que reciban por donaciones será destinado al bienestar de sus sobrinos

¿Qué requisitos pide Cancillería para repatriar a un difunto?

En primer lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita la presentación de un documento, sea un certificado de defunción o la partida oficial, para notificar al Registro Nacional de las Personas sobre la anulación de DNI e iniciar los trámites pertinentes para la repatriación.

Para el traslado de cuerpos en particular, se solicita un comprobante médico de que el fallecido no transitaba por ninguna enfermedad infecto-contagiosa, un certificado de la funeraria que hizo el tratamiento adecuado del cuerpo,

En el caso de una cremación, se solicita el certificado de defunción y el de cremación expedido por el crematorio donde se realizó el hecho con la indicación de que la urna contiene solo cenizas humanas y con el nombre completo del difunto.

Todos los documentos deben incluir la Apostilla de La Haya, que es un documento que sirve para legalizar de forma simplificada la autenticidad de documentos de Derecho Internacional.

Estos documentos que se presentan en las dependencias del Estado Argentino en el exterior, no deben ser intervenidos por nadie del consulado o embajada, sino que simplemente los reciben para garantizar la legalidad del trámite.

De la documentación entregada, los consulados o embajadas exigen que una copia de la partida de defunción legalizada con la Apostilla quede en las oficinas para trámites previsionales y de sucesión de la Argentina.