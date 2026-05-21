El precio de un funeral completo oscila entre los $1.000.000 y $30.000.000

El costo de un funeral en Argentina varía desde opciones básicas de cremación hasta servicios premium que pueden superar los $30 millones.

Un funeral puede valer hasta $30.000.000 millones , según la empresa y el tipo de prestación. En Argentina se encuentran registradas 438 compañías vinculadas al sector funerario, la mayoría dedicadas a brindar servicios de sepelio completos.

"El servicio fúnebre es un servicio muy complejo porque no hay un servicio igual a otro porque dependen los sentimientos y los gustos de cada familia y cada persona. Entonces, es muy difícil estandarizar este tipo de trabajos. Por ejemplo, se puede hacer una cremación, pero la familia puede pedir que se repartan las cenizas en tres urnas y te cambia totalmente el presupuesto. O a veces piden que pase por el domicilio del fallecido hagan una escala con la carroza fúnebre o se haga una misa en una iglesia. Hay muchas variantes. La gente tiene sentimientos diferentes entre cada familia y cada fallecido tenía sus deseos en particular diferentes al de los otros", sostuvo a MDZ Santiago Romero, asesor de Cochería Miguel Costa.

Y agregó: "Damos todas las opciones, con velatorio, sin velatorio, a tierra, cremación , nicho. Son las consultas más comunes. Hoy en día el que más se pide por un tema de moda es la cremación, luego le sigue el entierro y finalmente el nicho/bóveda o panteón".

Por ejemplo, en Cia Miguel Costa, un servicio básico de cremación directa, sin velatorio, ronda un precio base de $955.900 . Esta prestación incluye: retiro con ambulancia, ataúd básico, gestión ante el Registro Civil y el DGCCABA, guarda en sala velatoria cerrada, aranceles de cremación, traslado al crematorio, retiro y preparación de cenizas, y entrega de documentación. En caso que de un servicio de cremación en Chacarita el precio escala a $1.076.900 y si se realiza en parques, con privacidad que no posee un crematorio público contando también con servicio de responso en capilla, asciende a $1.802.900.

Para estos casos el "familiar firma la autorización de cremación en nuestras oficinas y no es necesario que asista al crematorio para hacer la firma de la autorización", explicaron desde la empresa.

Cuando se agrega velatorio o ceremonia de despedida, el costo comienza a incrementarse. Un servicio básico con velatorio (con una duración estimada de entre dos y cuatro horas en una sala estándar) parte de $1.149.500 en el caso de cremación directa. El precio puede variar según el destino final. Por ejemplo, un sepelio con cremación o entierro en el cementerio de Chacarita parte de aproximadamente $1.270.500, mientras que los servicios en parques privados, nichos, panteones o bóvedas pueden comenzar alrededor de los $2.044.900.

En el caso del entierro, se debe agregar al valor final la compra o el alquiler de una parcela, bóveda o panteón. "En todo el país hay cementerios municipales donde se arrienda/alquila la sepultura y nichos. Las bóvedas y los panteones son privadas. También hay cementerios privados donde se pueden comprar. No hay inmobiliarias de por medio, se hace directo con el cementerio en cuestión", comentó Romero.

A su vez, en caso de contar con bóveda o panteón en los cementerios de CABA, es obligatorio abonar una tasa anual, conforme Ley 4.977. De acuerdo a la Ley tarifaria vigente, el valor de la alícuota, según categoría y cementerio, es el siguiente: M2 en Cementerio de la Recoleta alcanza los $25.790, M2 en los Cementerios de Chacarita y Flores para categoría 1 es de $14.820,00, M2 Cementerios Chacarita y Flores categoría 2 llega a $12.070, mientras que el M2 en Cementerios Chacarita y Flores para categoría 3 es de $10.430.

A eso hay que sumarle el pago del servicio de limpieza y cuidado de sepulcros que brindan los cuidadores habilitados, según lo establecido en la ordenanza N° 36.604.

En general las cocherías no son fabricantes de ataúdes. En caso que se quiera comprar el ataúd o la urna, la corona de flores y accesorios como joyas, una lápida y cruz de mármol por separado y adquirir los más caros del mercado, es decir, la línea premium; puede ascender el valor hasta unos $30.000.000. Hay cajones que trepan hasta los US$18.000 o $25.000.000.

Ataúd Cofre Presidente El ataúd de cofre es un servicio de lujo que ofrecen algunos fabricantes para homenajear a personas distinguidas. Gentileza Casa Córdoba

Cabe recordar que existen seguros y algunas prepagos y obras sociales, dependiendo el plan, pueden llegar a cubrir parte. También existe un arancel que se cobra cuando el fallecido no tiene domicilio en la localidad/partido del cementerio.

De esta manera, el costo final de un sepelio suele depender de múltiples decisiones familiares, desde la duración del velatorio hasta el tipo de ceremonia, el lugar elegido para la cremación o el entierro.

Servicios especiales

La casa de sepelios Lázaro Costa ofrece un servicio especial llamado “Intempo Acqua”, un velatorio en barco “para quienes encontraron en el agua su paz y su libertad”. El costo es de $3.000.000.

“A bordo de una embarcación exclusiva, la ceremonia se convierte en un homenaje íntimo, acompañado por flores, detalles cuidados y un servicio pensado para compartir el recuerdo con calma y contención. La urna biodegradable desciende al agua como un gesto de amor profundo, permitiendo que las cenizas regresen a su origen, fundiéndose con el horizonte y la inmensidad”, detalla la empresa en su página web.

servicio-especial-sepelio Uno de los servicios más llamativos es el sepelio "Intempo Acqua". Albert Galá/ MDZ

Otro de los servicios que ofrecen las empresas funerarias es el traslado de los restos, ya sea hacia otras provincias o incluso al exterior. Este tipo de prestaciones suelen gestionarse desde CABA y el Gran Buenos Aires, y su costo depende de múltiples factores vinculados a la logística del traslado.

Las funerarias explican que existen dos modalidades principales de traslado. La primera es por vía terrestre, que se realiza en ambulancia y no requiere condiciones especiales para el ataúd. En estos casos, incluso pueden viajar hasta dos familiares acompañando al fallecido, y el precio del servicio se calcula principalmente según la distancia del recorrido.

La segunda modalidad es por vía aérea, que implica requisitos más estrictos. Para poder transportar el cuerpo en avión es necesario utilizar un ataúd completamente sellado y preparado según normas específicas de embalaje, además de cumplir con los trámites administrativos exigidos por las aerolíneas y las autoridades sanitarias.

En algunos casos también se realizan traslados internacionales aunque en esos casos el costo del traslado depende principalmente de la compañía aérea y del destino seleccionado. Además, será requerida una autorización emitida por escribano y firmada por un familiar debidamente autorizado.

“No hay un importe fijo. Cada servicio de traslado es distinto. Se modifica si hay velatorio o no, ataúd, el destino y distancia, y la preparación del cuerpo”, detalló Romero.

Por último, algunos servicios también incluyen opciones de personalización tanto en las urnas como en los arreglos florales, como incorporar colores, escudos o referencias al club de fútbol del que era hincha el fallecido, como una forma de homenajear sus gustos o su identidad. Estos detalles forman parte de las decisiones que pueden modificar el servicio y reflejan cómo cada despedida busca adaptarse a la historia personal de quien murió.