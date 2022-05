Revelan qué lesiones sufrió el conductor golpeado en McDonald's por un grupo de jóvenes

En la madrugada del domingo, Daniel Vardejo, conductor de una Hilux blanca, fue víctima de una golpiza por parte de un grupo de jóvenes, que todavía siguen “sin ser identificados por las autoridades” de Mendoza. MDZ Radio se comunicó con el hombre, que dijo que hacía instantes se había sometido a las pericias del personal de forense de la comisaría N.º 40 de la Estanzuela para determinar las heridas provocadas por la golpiza.

El hecho ocurrió al ingreso del “AutoMac” ubicado en Palmares Open Mall del departamento de Godoy Cruz. La golpiza dejó como saldo a un hombre “brutalmente herido”, que manifestó luego de las pericias de forenses que sufrió “un esguince de tobillo, golpes muy graves, raspones en unos de sus dedos y un corte en unas de sus orejas”.

Tras haber labrado su denuncia en la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, la fiscal Gabriela García Cobos de la Fiscalía Correccional será quién estará a cargo del expediente caratulado como “averiguación de hecho”. Asimismo, Daniel Verdejo relató la “escénica golpiza” que fue visibilizada por la red social Twitter. “Estaba realizando una fila india con mi vehículo en la puerta del local de comida, cuando se me resbala el pie y choco con mi camioneta la parte de atrás del Peugeot manejado por un grupo de jóvenes que me propició la golpiza”, describió.

Luego, añadió: “Entonces veo que bajan y les pido disculpas a los chicos. Rápidamente les digo que saquemos los seguros para arreglar el altercado, pero ellos comenzaron a insultarme, diciéndome que me hacía “el piola”. Fue en ese momento, que recibí la agresión estas personas”.

La víctima desconoció el motivo por el cual sus golpeadores tomaron cartas en el asunto, cuando él quería mediar la conflictividad del choque y agregó que nunca había tenido un altercado de esta magnitud después de “salir a bailar como toda persona”. “Desconozco si los chicos estaban alcoholizados, pero nunca me pasó el hecho de haber recibido estos golpes y menos después de salir a bailar como todo joven. Tuve que ser socorrido por las personas que estaban conmigo en la camioneta”, manifestó.

“Tengo 30 videos en los cuales, salgo pidiendo perdón y visualizan en todos los episodios cómo recibo los golpes. A los golpeadores del Peugeot los miré de casualidad, creo que eran entre 3 o 4 personas, eran mujeres y hombres”, sumó.

Por otra parte, el conductor de la Hilux apuntó contra las personas que estaban comiendo en el local de hamburguesas por “no haberlo socorrido” tras la golpiza que recibió. También, criticó al personal de seguridad de Palmares y la cadena de comida de McDonald's porque “le hicieron abandono de persona”. “En ningún momento pude llamar a la policía. Todavía no entiendo cómo la gente que estaba comiendo dentro del local no llamó al 911. Tengo entendido que dentro del local había personal de seguridad, pero en ese instante no estaban. Por ende, nos hicieron abandono de persona, todos creían que era una joda, pero casi terminó muerto”, sentenció.