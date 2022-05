Cuánto saldría restaurar el Cóndor del Acceso y cómo lo harán

El intendente de Guaymallén aclaró que llamará a concurso para elegir al artista que se encargue de la restauración del monumento al Cóndor. Pero Miguel Ángel Marchionni, el artista que ha restaurado varios monumentos importantes de la provincia de Mendoza, entre ellos los portones del Parque General San Martín, hizo un presupuesto en el que detalló por qué si él se hiciera cargo de la obra costaría alrededor de los 9 millones de pesos. Lo contó en No Tan Millennials por MDZ Radio.

Marchionni tiene un condimento emotivo para restaurar el Cóndor, es que según dijo "fui alumno en la escuela de Bellas Artes del profesor Cardona, quien hizo este monumento". A partir de allí se le preguntó ¿cuál es la importancia de un cóndor? "Para los mendocinos es un orgullo, un símbolo y una identidad. Un referente en la historia. El Cóndor representa a Mendoza en muchos lugares, es un ave icónica para nosotros. Es más, está reproducido, por ejemplo, en el escudo de la UNCuyo. Es nuestro".

También resaltó que forma parte de la imagen de Mendoza desde 1958 y que "sería una lástima perderlo". A partir de su presupuesto es que se supo que la obra rondaría los 9 millones de pesos y él justificó por qué. En primer lugar, aclaró que "no es una reparación sino una restauración total del monumento, del basamento incluido".

Se suma a esto, según el artista, una cuestión impositiva: "Soy responsable inscripto y estoy acorde a la ley". E incluirá la restauración total, con la vinculación de la cabeza a la estructura de metal. Es decir, que la cabeza ahora no estará sustentada en el cuello, sino en la estructura interior del basamento. "Puedo asegurar que con el expertise que yo tengo estará muy hecho, y además de calidad tendrá pasión".

Marchionni restauró la Plaza de Maipú, la Fuente de los Continentes y las esculturas del Rosedal del Parque, entre otros.

Los 9 millones de pesos incluyen, entre otras cosas, la mano de obra, los materiales, el andamiaje, el retiro y la colocación del Cóndor. Es "'llave en mano', por decirlo malamente", rió. Sin embargo, aclaró que el mantenimiento dependería del municipio, pero que él da garantías. ¿Y si a futuro otro granizo lo rompe?, se le consultó. "No va a pasar, y si pasa, yo lo voy a solucionar", aseguró.

Marchionni dijo que "el precio ha sido bien consensuado". Y resaltó que para él, "no es la plata el tema, hablamos de historia, identidad, pertenencia, de nosotros mismos y de cómo nos representa el Cóndor. No defiendo mi trabajo, que vale lo que me cuesta hacerlo, sino que el valor es muchísimo más significativo, por el hecho de la obra en sí, que es invaluable".

Finalmente, el artista contó que, en caso de que él se haga cargo de la restauración, el Cóndor "tendrá los colores que tuvo originariamente" y no hará ningún tipo de innovación, "como no sea aplicar un material de mayor calidad y más moderno, por ejemplo, algún anclaje químico que colabore beneficiosamente para la restauración. Sino se justifica un cambio, respetamos los materiales y las técnicas, porque de eso se trata, de respeto al artista que lo hizo".