La triste realidad de los médicos mendocinos que buscan un futuro mejor en Chile

Héctor Nápole es un reconocido médico urólogo mendocino. Tiene 42 años y una niña de un año y 4 meses. Habló con MDZ Radio sobre cómo la provincia y el país lo llevan a plantearse emigrar a Chile, donde las condiciones laborales para los profesionales de la salud son totalmente diferentes.

Nápole es nieto de inmigrantes y hoy -como tantos otros- se plantea hacer el camino inverso al que hicieron sus abuelos. Ellos, llegando a Argentina en busca de un futuro mejor. Él, yéndose de Argentina por un futuro -y un presente- mejor.

Héctor hizo su carrera en Mendoza, desde 1999 hasta el 2005, del 2006 al 2010 se especializó en Cirugía General -en Buenos Aires- y de 2010 a 2014 en Urología. Actualmente trabaja en 10 centros de salud, pero su principal empleo está en el Hospital Lagomaggiore, que es.uno de los más grandes de la provincia de Mendoza. "Ahora me contactaron por Linkedin, desde Chile, ofreciéndome trabajar en el sector privado de salud de ese país. Tuve una primera reunión online y después una reunión presencial acá, en hotel".

"Las ofertas que te hacen y el formato de trabajo que tienen no es equiparable a lo que uno vive en Mendoza día a día. Superan ampliamente lo que uno puede ganar en Argentina y las condiciones de trabajo. Acá, uno trabaja y quizás cobra 6, 8 o hasta 10 meses después. En Chile, a los 15 días te pagan y el sueldo es 7 u 8 veces más de lo que uno puede llegar a ganar acá", siguió contando.

Nápole explicó que, hablando en dólares, un sueldo promedio en el hospital público donde él trabaja para un médico en sus condiciones es de entre 400 y 500 dólares. En cambio, en Chile ofrecen entre 7 y 9 mil dólares mensuales, con una carga horaria equivalente a un tercio de la que cumple actualmente. "Acá vemos entre 15 y 20 pacientes por hora, a veces más, ellos te piden 3 pacientes por hora"

"A mi me hizo el clic con una situación particular: pensaba irme este verano de vacaciones, entonces hice la RTO para el auto y las ruedas necesitaban un cambio. Compré las 4 y me gasté 120 mil pesos. Las pagué en cuotas, como pude. A la semana no vi un pozo de una calle y rompí otra. Terminé gastando 150 mil pesos y me pregunté 'cómo puede ser que las 4 ruedas sean 2 sueldos del auto mío'. Algo está mal, o el sueldo es muy bajo o las cosas están muy caras"

Nápole también dijo que conoce a muchos médicos colegas que se han ido a Chile y "hasta ahora no han retornado" y que ha charlado esta posibilidad de emigrar con su familia: "Lo hablé con mis padres y con mis hermanos. También con mi esposa y pensamos que sí, incluso evaluamos un futuro para nuestra hija".