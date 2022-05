Catarata de quejas en las redes por problemas en el Censo 2022

No me censaron

6 censistas pasaron por mi cuadra.

Yo, desde la ventana: -"Venís a censarme?"-

(miran la planilla)

-" No, no me toca a mí"

-"Y no podés hacerlo igual?

-No

-"Pero podés agregarme desde la app"

-"la app no funciona"



6 diálogos iguales a lo largo del día