Una familia que inspira a cumplir los sueños revela detalles de su próxima aventura

Mientras recorría la 46° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entre stands de grandes editoriales, hubo uno que llamó enormemente mi atención. Tal vez fue por el auto -muy antiguo- atravesado en medio de la feria. Es imposible que ese "detalle" pase inadvertido. O quizá lo que llamó mi atención fue el título del libro: "Atrapa tu sueño", que había escuchado nombrar hace algunos años. Sin embargo, había algo más. Una suerte de magia que hacía que todos los que se acercaban a sacarse fotos con los autores de este libro se quedaran charlando un rato con cada uno de ellos. No era una simple firma de libros: todos se despedían con un abrazo.

Los protagonistas de ese stand (y de esta historia) son Candelaria y Herman Zapp. La buena energía que vi desde unos metros atrás hizo que me acercara al stand de la familia Zapp en la Feria del Libro para conocer un poco más de su historia y sus libros.

Atrapa tu sueño es más que un libro. Es el sueño cumplido de una familia que viajó por el mundo durante 22 años y que inspira a los lectores a cumplir el suyo. Pero los Zapp también plasmaron todo lo que aprendieron en esta historia, el lector también encontrará su filosofía. No una filosofía convencional que podemos leer en espacios académicos, sino una cargada de optimismo, fe y magia. La filosofía de que todo es posible, un pensamiento en el que los sueños se hacen realidad.

El mensaje de Atrapa tu sueño es "mirá lo que podés hacer con tu sueño", cuenta Herman Zapp. En su primer libro, los Zapp cuentan su historia de cuando dejaron de postergar su sueño de viajar por el mundo y se lanzaron en un viaje por todo América hasta llegar a Alaska. Lo que lo hace más sorprendente es que realizaron su viaje en un auto Graham-Paige modelo 1928. Pero si esto aún no te parece un desafío, mientras cumplían su sueño de viajar, los Zapp decidieron cumplir su otro sueño de formar una familia.

Con todas las dificultades que esto implica, con miles de crisis, con poco dinero, en un auto de más de 90 años pero con más optimismo que cosas materiales, los Zapp nos cuentan su travesía.

Stand de la Familia Zapp en la Feria del Libro

"Hay una realidad que uno puede generar"

"No teníamos el auto indicado, no teníamos el dinero indicado, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Uno no se sentía preparado pero el mundo sí estaba preparado para ser parte de nuestro sueño. Te puedo asegurar que el libro es invitarte a viajar con nosotros, a ir a través de un montón de desafíos e ir creciendo en el camino", explica Herman. "Queremos darle a la gente un poquito más de fe, un poquito más de esperanza, de que hay un mundo maravilloso. No es solamente el mundo este de la política, de la economía, de la pandemia, de la guerra. Hay una realidad que uno puede generar también", asegura como parte de su filosofía.

Si viajar es sorprendente, hacerlo en un auto de 1928 lo es aun más. Pero formar una familia viajando en ese auto puede ser lo más loco de los Zapp. "Imaginate formar una familia dentro de un sueño, que era viajar. Dos sueños a la vez, re lindo, crecimos juntos. Íbamos a un lugar por primera vez todos juntos, aprendíamos de ese lugar todos juntos. Estando en más de dos mil casas de familia, así que nadie le puede decir a mis hijos: 'tené cuidado con esa religión, con esa gente, con ese país'. Porque estuvimos en sus casas, nos cuidaron, nos recibieron. Los chicos aprendieron a adaptarse, aprendieron a encariñarse y además aprendieron a que los sueños se pueden cumplir porque nacieron dentro de un sueño, crecieron dentro de un sueño y fueron parte. Así que creo que van a tener mucha fe de ir por sus sueños", reflexionan Herman y Candelaria.

Graham-Paige modelo 1929 de la familia Zapp

Luego de viajar durante 22 años, los Zapp cuentan que van a estar en Argentina compartiendo su sueño y preparándose para el año que viene, en el que les gustaría darle la vuelta al mundo en velero. "Me encantaría darle la vuelta al mundo en velero", concluye Herman.

Hoy los Zapp tienen 4 hijos: Pampa nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, en el 2002; Tehue, el único nacido en Argentina; Paloma, nacida en Vancouver, Canadá y Wallaby, quien nació en Australia. La familia Zapp ya tiene tres libros donde cuentan sus aventuras por los distintos continentes y les quedan muchas más por contar.

Si vas a la Feria del Libro, sin lugar a dudas tenés que pasar por el stand de Atrapa tu sueño y conocer a esta familia de locos.