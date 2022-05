Posturas encontradas sobre los riesgos y beneficios del cannabis medicinal

El proyecto presentado por Matías Kulfas, ministro de Producción, fue aprobado por la cámara baja y creará la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, además de la legalización del uso, sin habilitar su comercialización para consumo recreativo.

En lo que respecta a lo que fue el tratamiento de la ley, entre los opositores al proyecto está el diputado Luis di Giacomo de Juntos por Río Negro, que se expresó abiertamente en contra de esta ley, acusando en primer lugar que la misma no podía ser tratada de igual manera en lo que respecta a la producción para uso paliativo que para el uso industrial, aduciendo que ambos casos requieren un tratamiento distinto por la complejidad de los casos.

Producción de cáñamo en Jujuy, industria impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

Por otro lado, el diputado, que es médico psiquiatra, mostró preocupación por los efectos nocivos que puede producir el consumo de marihuana, tratando como “juego de la semántica” el uso de la palabra cannabis por su poca connotación negativa, dándole al producto una idea de “benigno”.

Sobre este último aspecto, resalta el crecimiento de los daños generados por el consumo en toda América Latina, acusando que, ante la ineficiencia del Estado, si la regulación falla puede aumentar aún más el tráfico de esta droga.

En la misma posición, Joaquín de la Torre, senador de la provincia de Buenos Aires y ex intentendente de San Miguel, se pronunció con preocupación, dado que entiende que este paso es abrir la puerta a la legalización de la comercialización para el consumo recreativo.

En cuanto a los que están a favor de la ley, la mayoría de la Cámara, se encuentran discursos que atenúan la discusión sobre los daños que podría producirse a raíz de la legalización y celebran los aspectos positivos para la industria y la ayuda para muchos enfermos.

Lo cierto es que ambas posturas tiene sus fundamentos, por eso la información profesional cumple un rol fundamental en el debate.

La doctora Micaela Dines (Matrícula 159.772), del Instituto de Neurología Cognitiva, comentó a MDZ que no es verdad que cualquier compuesto de la planta de cannabis pueda ser utilizado como paliativo y que también se usa ante determinados cuadros médicos: “Al día de hoy solo se encuentra aprobado un compuesto de la planta llamado Cannabidiol (CBD). Su uso está aprobado en epilepsia refractaria, específicamente para los síndromes de Lennox-Gastaut y Dravet”. El CBD (cannabidiol) es una sustancia extraída de la cannabis sativa y es la que se usa principalmente en los compuestos de uso paliativo.

La especialista en neurología agrega también que se están observando posibles beneficios en el tratamiento de dolor crónico, fibromialgia y espasticidad en esclerosis múltiple, sumado a la posibilidad de que sirva como coadyuvante en trastornos psiquiátricos, aunque todavía faltan estudios de superior metodología.

En lo que a contraindicaciones respecta, Dines destaca: “Si cuando nos referimos a cannabis medicinal hablamos de aceites artesanales que contengan THC, su uso no está recomendado. Otro riesgo que se corre con los preparados artesanales es que no sabemos realmente qué tienen. Muchos de estos vienen adulterados o prometen no tener THC y luego si lo tienen. Todo depende de la molécula, el THC tiene sus contraindicaciones, el CBD las suyas, el CBN otras por eso sería importante definir de qué hablamos cuando hablamos de cannabis medicinal”.

En lo que respecta a compuestos con THC, no se recomienda su uso medicinal en los siguientes casos:

Menores de 25 años

Períodos de embarazo y lactancia

Pacientes con trastornos mentales

Aquellos que tengan historia familiar con trastornos psicóticos

Cuadros cardiovasculares como arritmia o hipertensión arterial

Es importante que, mas allá de cualquiera de estos cuadros, siempre el consumo de estos compuestos derivados del cannabis sea recetado por profesionales de la salud facultados en la materia.