Preocupa el aumento de infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes

La Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ) señaló que hubo un "aumento sostenido" en las infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes. Una de las que más aumentó fue la sífilis, una infección bacteriana que comienza como una llaga sin dolor, generalmente en los genitales, el recto o la boca y si no es tratada a tiempo puede poner en riesgo la salud de la persona.

Las ITS son más comunes de lo que creemos y muchas personas pueden estar infectadas sin saberlo. Por esto, la prevención, concientización y educación son pilares a la hora de frenar el avance de este tipo de enfermedades. Se trata de infecciones que se contagian de una persona a otra generalmente durante el sexo vaginal, anal u oral. Dado el contexto en el que nos encontramos, es indispensable hacer hincapié en la educación sexual de los jóvenes, ya que este es el grupo etario más vulnerable.

Muchas veces, los adolescentes prefieren evitar el tema. No tano por ignorancia, sino más bien por pudor o falta de confianza en el adulto. Según la SAGIJ, en 2020 la mayor proporción de pruebas positivas de sífilis en Argentina corresponde al grupo de entre 15 a 24 años, lo que lleva a interpretarlo como un grupo de riesgo. Para ponerle un freno a esto, los expertos recomiendan "potenciar los medios de protección y aumentar los testeos, acción fundamental para bajar la tasa de positividad, ya que evidentemente están quedando muchos individuos sin diagnosticar".

Prácticamente todas las ITS pueden evitarse si se utilizan los métodos indicados.

Las estadísticas de los últimos 2 años no reflejan la realidad según los expertos ya que, debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) muchas personas dejaron de acercarse a centros de salud a menos que fuera por una "causa urgente". Por otro lado, hubo una reestructuración en los servicios, enfocándose en las patologías respiratorias sin embargo, esto no significa que las campañas de prevención sobre las ITS hayan dejado de realizarse, según afirmó la ginecóloga María Zabalza, miembro de SAGIJ.

"Las únicas dos herramientas que tenemos hoy en día para disminuir la estancia de infecciones de transmisión sexual son el preservativo y el campo de látex, dependiendo de la pareja con la que la persona elija tener relaciones. Hoy en día son las únicas dos alternativas que tenemos, siempre explicamos la importancia del uso de alguna de estas y, en el caso de tener relaciones sexuales heterosexuales en los adolescentes, siempre intentamos reforzar el doble método, quiero decir preservativo y algún otro método anticonceptivo como para disminuir al mínimo posible las posibilidades de un embarazo no planificado", explicó Zabalza.

La SAGIJ recogió los números de años anteriores y de acuerdo al Boletín N°38 ”Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina” -emitido por la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2021-, para 2020 la tasa de incidencia de sífilis en población general fue de 22,84 personas cada 100 mil habitantes, con una caída de un 59,3% respecto del año previo en el que la tasa de incidencia fue de 56,12 personas por cada 100 mil habitantes. Esta disminución en el registro podría significar que hay muchos casos más que no están siendo contabilizados.

Mientras que, en 2019 la tasa de VIH para ambos sexos fue de 10,7 por 100 mil habitantes, con una tasa 2,45 veces superior para hombres con respecto a las mujeres. El 98% de los nuevos casos de VIH se contagiaron por vía sexual, lo que implica que hay que hacer énfasis en la utilización de métodos de barrera ya sean preservativos o campos de látex tanto para el sexo oral, vaginal o anal.

En el caso de que hubiesen casos no registrados oficialmente, crearía problemas tanto a corto como largo plazo. En primera instancia, si una persona fuese asintomática y no se realizara controles médicos podría contagiar a muchas más personas. Por otro lado, si fuese una enfermedad "silenciosa" como lo es la clamidia, esta podría desarrollarse y recién mostrar síntomas en un estadio avanzado. "Todas las fuerzas están puestas para detectarlas, tratarlas a tiempo y evitar que se sigan transmitiendo a otras personas", concluyó la ginecóloga.

Línea de Salud Sexual y reproductiva de Argentina 0800 222 3444