Quiénes son los argentinos que están vendiendo sus propiedades y por qué

El stock de inmuebles a la venta está en niveles récords, los precios de las propiedades hace tres años que vienen bajando y los tiempos para concretar una operación se estiran. Todas señales que muestran que el mercado inmobiliario no pasa por su mejor momento.

Son distintos los factores que impulsan esta situación. La polémica ley de alquiles, sancionada en 2020, hizo que muchos propietarios sacaran las unidades del mercado de locación y las pusieran a la venta.

Esta semana, la inmobiliaria REMAX Premium difundió un informe que indicaba que el 10% de las ventas realizadas en el último semestre era de argentinos que se iban a vivir al exterior.

También están, obviamente, quienes lo hacen por mudanza, porque necesitan una vivienda de otras características, como sucedió tradicionalmente. Sin embargo, hay otras causas que, según los analistas, explica la fuerte tendencia de desprenderse de propiedades.

“Si bien es cierto que hay gente que está vendiendo inmuebles porque va a emigrar, no es ese el motivo principal. Lo que nosotros percibimos es que hay una proporción muy grande que no quiere tener inmovilizados sus ahorros en propiedades y prefiere tener liquidez. Esto, antes no pasaba. No lo hacen porque piensan irse del país ahora, sino porque quiere tener el dinero disponible” explicó a MDZ Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI. La empresa tiene oficinas en oficinas en Buenos Aires, Montevideo y Miami y opera en 14 países.

El ejecutivo se remonta a una frase que data de muchos años: “ahorrar en ladrillos”. Esa fue la estrategia que utilizaron muchos argentinos que no estaban familiarizados con inversiones sofisticadas y reservada para especialistas. La compra de una propiedad siempre fue un reaseguro del patrimonio.

“Desde hace tiempo, mucha gente con capacidad de ahorro elegían la compra de inmuebles como la forma de proteger su capital. Se creía que a la larga era una buena inversión. Esto funcionaba para los pequeños ahorrista, que compraban una única propiedad, o para quienes recibían importantes sumas de dinero o les pagaban con terrenos o inmuebles y llegaban a acumular varias propiedades. Era una forma clásica de inversión. Hablamos de billonarios en inmuebles. Lo que sucede ahora es que mucha de esta gente se quiere sacar esos ladrillos de encima. Quieren tener el dinero disponible”, agregó Sardáns.

Un hecho que confirma este escenario para por una dato curioso. “Es impresionante la cantidad de gente que está abriendo cuentas en el exterior por primera vez. Son primerizos. La mayoría de la gente que vende es para sacar el dinero al exterior, aunque no emigren”, dijo el CEO de FDI.

En este análisis, la cuestión económica es secundaria. El componente político es más importante.

“Se habla muchos de que el país va hacia Venezuela. Muchos venden aún con la baja de precios que hubo. Quienes creen que el país camina hacia eso consideran que todavía las propiedades están caras y prefieren salir ahora. Es una visión que puede llegar a tener cierto sesgo paranoico, pero no quieren tener nada en Argentina. Quieren estar livianos, con los dólares en mano”, aseguró Sardáns.