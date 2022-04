El día que Ricardo Mur condujo su último noticiero y la emotiva despedida de la tele

Ricardo Mur, fallecido en la mañana de este sábado tras sufrir un infarto, condujo el 25 de marzo del 2019 por última vez el noticiero. El reconocido periodista le decía adiós a su carrera en la TV con un emotivo discurso en el que reconoció que "cerró una etapa". Tras un programa en el que sus compañeros aprovecharon para despedirse, el comunicador se sacó la corbata y le habló a los espectadores que lo acompañaron durante más de tres décadas.

"Se cierra una puerta en esta larga trayectoria en los medios de comunicación. Me llevo un bagaje muy importante y es el reconocimiento de ustedes", comenzó el conductor al cierre de la edición central de Noticiero 7 de aquella noche. "Me siguieron por los canales de aire más importantes del oeste argentino, en mi paso por el 9 durante 25 años", recordó.

Mur tuvo un párrafo aparte para sus compañeros del 7. "Los mejores años de mi vida profesional los pasé en este medio. Por el reconocimiento, por el afecto, por la contención. Porque fui materia de consulta, y eso con el tiempo es un mimo al corazón que le hacen colegas a un colega más viejo. A un dinosaurio, como me dicen muchos acá".

También le agradeció a su familia, y reconoció que "nada de esto lo podría haber hecho sin el apoyo de mi familia. De mi esposa, de mis tres hijos y de mis nietos". En uno de los momentos más emotivos de su despedida, explicó que a sus familiares les robó "mucho tiempo de sus vidas y me robé ese tiempo a mí mismo, pero me llevo en ese bagaje ese cariño inconmensurable de todos aquellos que siguieron mi trayectoria, con críticas, con sugerencias, con palabras de apoyo en momentos difíciles de estados de salud míos".

El conductor, que once años atrás había sacudido al ambiente periodístico al pasar de Canal 9 a Canal 7, consideraba por entonces que debía cerrar: "He cumplido una etapa, una larga etapa. Cuando llega el momento de hacer un balance, a hacer una mochila para emprender otro camino, ahí se da cuenta de todo esto. Y la mochila me resulta chica. Y resulta chica para agradecerles a mis compañeros de estos últimos años, porque hice vínculos intensos con varios de mis compañeros".

Finalmente, en su despedida cerró con un mensaje para los televidentes: "A ustedes, queridos amigos, que me acompañaron durante tantos años a través de la pantalla chica, me despido con esto: sean felices. Hasta siempre".