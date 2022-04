Contó que su chocolate vino fallado y la historia se hizo viral por una inesperada respuesta

La historia podría haber pasado inadvertida pero Ordure la rescató y se hizo viral. Se trata de dos hombres que se conectaron a través de las redes con una misión muy especial: que el chocolate que pertenecía a Daniel Medina Douriet volviera a él.

El intercambio comenzó cuando Daniel Medina Douriet posteó una foto de un paquete de Choco Roles -una especie de cubanitos bañados en chocolate y rellenos con piña- que en lugar de traer 2 chocolates traía 1 solo. "Hola, acabo de comprar unos Choco Roles y nomás viene uno en el paquete", escribió junto con la foto.

Como suele ocurrir en estos casos la empresa fabricante le respondió el comentario. "Hola, Daniel. Queremos ayudarte, para eso necesitamos que nos proporciones un número telefónico, nombre completo y que cuentes con estos datos del producto: número del código de barras, fecha de caducidad y número de lote (se ubica debajo de la fecha de caducidad). ¿Nos podrías mandar algunas fotos donde se aprecie el código de barras y número de lote y también foto donde se aprecie lo que nos..." y el mensaje sigue.

Mientras tanto, Rodolfo Garza se cruzó con el posteo de Daniel y no dudó en comentarle. "Oye we no me lo vas a creer pero me lo pusieron a mi, jajajaja me vinieron 3 Choco Roles y es un paquete de 2 normal. Dime a dónde te lo mando aquí lo tengo", escribió junto a una foto de los 3 chocolates.

Daniel, tomó con gracia la situación, se rio y le escribió a Rodolfo que disfrute su chocorrol. Para sorpresa de todos, este último le escribió que se lo devolvería. "Para nada amigo, aquí lo tengo el chocorrol extra, mándame tu dirección por inbox y te lo mando", le contestó. Daniel incrédulo le escribió: "Si me lo vas a mandar? xd", a lo que el otro usuario respondió que si claro. "Con los chocorroles no se juega", concluyó Rodolfo.

Después de este intercambio en Facebook, Rodolfo preparó una encomienda para enviar la golosina desde Monterrey, lugar donde él vive, hasta Los Mochis Sinaloa, hogar de Daniel. Para el trayecto de más de 1.200 km, Rodolfo envolvió el chocolate varias veces para que quede hermético y no se derrita. Rodolfo envolviendo el chocolate