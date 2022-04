Un importante país sudamericano abandona el barbijo en espacios cerrados

Esta mañana Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que se suspendía el uso obligatorio del barbijo en el país. Cabe destacar que en febrero ya había sido implementada la omisión del barbijo en espacios abiertos, pero ahora se elimina también su uso obligatorio en espacios cerrados.

Esta medida comenzará a regir el 1 de mayo, aunque la emergencia sanitaria del país fue extendida hasta el 30 de junio, dos meses más de lo que se pensó inicialmente ya que había sido planeada hasta el el 30 de abril.

Esta medida se da en un marco donde Colombia cuenta casi con un 70% de la población vacunada, luego de que se hayan aplicado 82,2 millones de dosis en total.

“Debemos entrar en una lógica de uso inteligente y racional del tapabocas. Debe mantenerse en los hogares de los colombianos, como una medida ante una enfermedad respiratoria” ministro @Fruizgomez en #MañanasBLU https://t.co/2Kq9zcCuQ5 — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 25, 2022

El jefe de estado explicó durante el anuncio: "Se elimina el uso del tapabocas en espacios cerrados. Además, se elimina la solicitud del carnet de vacunación en bares, gastrobares, cines, eventos públicos y privados de ingreso masivo. Estas medidas se aplicarán en municipios con el 70% de doble dosis y al menos el 40% de dosis de refuerzo".

En cuanto al programa de vacunación, Duque sentenció: "Quiero destacar que el programa de vacunación sigue dando resultados exitosos. Ya tenemos al menos 83% de los ciudadanos con al menos una dosis y estamos a pocos días de llegar a 70% del país con la dosis de refuerzo".

Como se mencionó anteriormente, no todos los municipios contarán con esta medida, y quedará en manos del Ministerio de Salud del país publicar el listado en el que se aclare cuales son los afortunados. Esta manera de proceder también puede ser vista como una manera de incentivar la vacunación en el país.

A pesar de este anuncio, cabe destacar que el tapabocas será obligatorio en espacios específicos, como servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público y espacios cerrados de los colegios.

Se derogarán todas las medidas de bioseguridad, con la excepción de las que involucren a los sistemas y servicios de salud, así como la estrategia PRASS; se consolidará la vigilancia colectiva y los seguimientos que se harán, de carácter local, con las autoridades sanitarias. pic.twitter.com/arKYPx3Y6K — Iván Duque uD83CuDDE8uD83CuDDF4 (@IvanDuque) April 25, 2022

Además de esta eliminación, a partir del 1 de mayo se dejará de solicitar el pase sanitario, que tanta polémica causó en nuestro país, en espacios como bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas y museos, donde era obligatorio hasta ahora.

Por último, para aquellos interesados en visitar el país, el presidente indicó que los turistas internacionales deberán tener sus esquemas de vacunación completos, y que, en caso de no tenerlos, deberán presentar una prueba negativa del test de covid que no tenga más de 72 horas de antigüedad o un test de antígenos que no pase de las 48 horas. En muchos países se está eliminando la obligatoriedad del tapabocas

En nuestro país y en el resto del mundo se comenzaron a tomar medidas similares luego de que muchas aerolíneas dejarán de pedir el uso obligatorio del barbijo, en Provincia de Buenos Aires se dejara de solicitar para lugares cerrados como las aulas y un departamento de Mendoza directamente lo decrete como optativo.

Mientras tanto, en países limítrofes, como Chile ya no se solicitará PCR previo al vuelo para quienes decidan visitar el país, aunque los turistas deberán presentar una declaración jurada y "podrían ser sometidos a un examen aleatorio al llegar al país".