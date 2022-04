Barbijos: Ciudad de Buenos Aires vuelve a diferenciarse de provincia

Tras el reciente anuncio de la Provincia de Buenos Aires flexibilizando las medidas contra el covid, entre las que se destaca la eliminación de la obligatoriedad de uso de barbijo en lugares cerrado, la Ciudad de Buenos Aires, con Fernán Quirós como vocero, declaró que esta medida se mantendrá en espacios cerrados como lugares de trabajo, comercios y oficinas públicas porteñas. Igualmente, esta decisión está sujeta a ser estudiada según la situación epidemiológica de las próximas semanas.

Lejos quedaron esas conferencias que tenían al presidente de la Nación, al gobernador de la provincia y su contraparte de la Ciudad juntos demostrando un frente unido en contra de la pandemia hace más de dos años. Hoy, una vez más, CABA volvió a diferenciarse de la Provincia de Buenos Aires.

Quirós confirmó que se continuará como hasta ahora con las medidas

Quirós comentó en su conferencia de prensa semanal: "Hasta ahora los sitios donde no es obligatorio el uso de barbijo en la Ciudad son todos los lugares abiertos y en el entorno escolar para los niños, seguiremos evaluando semana a semana en qué momento podemos dar otros pasos".

Con respecto a los contagios, el médico anunció que es "un momento de poca circulación viral". Además, comentó que el promedio diario de contagios se encuentra entre "300 y 200 nuevos enfermos, este es el piso histórico que hemos tenido durante la pandemia", por lo que se puede determinar que estos números son muy alentadores para los porteños.

Kreplak anunció que desde el jueves 7 es optativo el uso del barbijo en lugares cerrados en la Provincia de Buenos Aires

El día de ayer, Nicolás Kreplak, ministro de salud de la Provincia, confirmó que desde este jueves sería optativo el uso del barbijo en los espacios laborales, educativos y recreativos, aunque marcó que en el transporte público seguirá siendo obligatorio.

El ministro comentó que el distrito cuenta con "10 semanas de descenso sostenido de casos de covid-19, el brote adelantado de influenza controlado, la campaña de vacunación contra la gripe iniciada y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus. Con la llegada de los primeros fríos, la circulación de nuevas variantes, las clases presenciales y sin ningún aforo ni restricción, los casos no aumentan y estamos en una buena situación epidemiológica".

La Ciudad se mantiene en el uso de barbijo en las escuelas

Nueva variante

Quirós también se refirió a la nueva variante de ómicron, llamada XE: "Es lógico pensar que las variantes (de ómicron) que vayan a circular en el futuro, rápidamente van a circular también por nuestro territorio".

Además agregó: "al día de hoy XE no es más que una nueva subvariante de la familia ómicron y no hay evidencia de que traiga alguna diferencia significativa en relación al BA.1, que ya circuló por nuestro país, y al BA.2, que tiene grado de circulación en la Ciudad de Buenos Aires y esta variante XE que aún no hemos detectado aquí, pero seguro en breve estará".