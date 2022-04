Idris Elba, el "fanático" del fútbol al que todos conocen por The Office y presentó el sorteo del Mundial

Hoy fue el día sorteo del Mundial de Qatar 2022 y los conductores fueron Idris Elba y Reshmin Chowdhury, que estuvieron acompañados por la actriz, cantante y bailarina egipcia Sherihan.

El propio Elba declaró a la prensa de FIFA: "He pisado muchos escenarios, pero este será muy especial. Estoy encantado de poder presentar esta gran ceremonia junto a Reshmin. Será un espectáculo clásico, pero con un toque atrevido".

Idris Elba tuvo roles protagónicos en cine, teatro y televisión

Idris Elba

Idris Elba es un actor nacido hace 49 años en Londres, Inglaterra. Tuvo papeles principales en televisión, teatro y hasta en cine. También se dedica a ser DJ y es conocido como Big Driis, además de ser cantante de hip hop y soul.

El papel más famoso que interpretó fue el de Russell "Stringer" Bell, en la aclamada serie The Wire, donde hace a un traficante de drogas que busca volverse un hombre de negocios. El inglés ya apareció en otros eventos de la FIFA, y hasta llegó a presentar el premio The Best en dos ocasiones, una de ellas logró contar con la aparición estelar de Diego Armando Maradona.

Idris Elba con Diego Maradona en la ceremonia

La nota curiosa la pone el propio Idris Elba, que en la aclamada serie The Office, una de las comedias más conocidas de las últimas décadas, se presenta como un gran fanático del fútbol. En su papel de Charles Miner, interpreta a un fanático del fútbol, algo que presenta muchas situaciones graciosas dentro de la serie, como el momento en el que, hablando de fútbol, el personaje Stanley Hudson, interpretado por Leslie David Baker, recuerda a un jugador que le gustaba y lo nombra a Diego Armando Maradona, en una de las pocas apariciones argentinas dentro de la serie estadounidense que tenía como gran protagonista a Steve Carrell.

Idris Elba con Steve Carrell

De la misma manera, otro momento gracioso se da cuando Jim Halpert, interpretado por John Krasinski, patea una pelota de fútbol, simulando que le gusta el deporte, y golpea accidentalmente a Phyllis Vance, interpretada por Phyllis Smith, directamente en la cara.