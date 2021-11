3 series que debes ver sí o sí en Netflix si te gustó The Office

The Office es una de las series más reproducidas del Amazon Prime. La producción estadounidense de humor ambientada en una oficina regional de ventas radicada en la localidad de Scranton, en Pensilvania. La tira está basada en su homónima británica y el productor ejecutivo Greg Daniels, un antiguo guionista de Saturday Night Live, King of the Hill y Los Simpson, se encargó de adaptarla para la audiencia estadounidense.

La serie sigue el día a día en la vida de unos excéntricos trabajadores de la empresa Dunder Mifflin, de forma fresca y divertida, y con apariencia de pseudo-documental. Para los fanáticos de este tipo de producciones les compartimos una lista de opciones con tramas similares, disponibles en Netflix.

Modern Family: Claire y Phil son dos padres jóvenes que no se ponen de acuerdo en la manera de educar a sus conflictivos hijos. Jay vive sin complejos su matrimonio con Gloria, una explosiva colombiana varias décadas más joven que él. Y Mitchell y Cameron son una colorida pareja homosexual que acaba de adoptar una niña vietnamita. La serie cuenta con 11 temporadas.

Brooklyn Nine-Nine: la serie sigue las aventuras de un grupo de detectives de la comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York, cada uno con personalidades distintas. Por fin recibe su primera oportunidad al frente de una comisaría y hará hasta lo imposible por maximizar la eficiencia y profesionalismo de sus detectives. La tira disponible en Netflix posee 8 temporadas.

Arrested development: comedia creada por Mitchel Hurwitz en la que un viudo, miembro de una familia tan rica como materialista, deberá habituarse a vivir de nuevo con sus manipuladores padres y sus mimados hermanos, así como al mundo elitista y desnaturalizado que tanto odia. Esta última serie recomendada cuenta con 5 temporadas.