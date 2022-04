El drama de la Salud en Mendoza: guardias restringidas desde hoy

A partir de ahora y durante todo el fin de semana, las guardias y varias áreas críticas de los hospitales Humberto Notti y Central, tendrán varios servicios restringidos como consecuencia del conflicto que mantienen los trabajadores de la salud que prestan servicios específicos y horas extra bajo la modalidad de prestaciones.

Ocurrió que luego el ofrecimiento realizado por el Ministerio de Salud hace dos días no llegó a convencer al sector médico y técnico. Vale decir que de acuerdo al anuncio oficial, la mejora en los pagos –que se acuerdan fuera de las paritarias cada año- consiste en incrementar en un 40% el valor de cada prestación en el caso de los médicos que trabajan en las guardias por 24 horas y un 30% a pagar en dos veces para quienes facturan de manera lineal, es decir, de lunes a viernes en áreas que no son consideradas críticas.

Lo cierto es que lejos de quedar allí el conflicto, los profesionales autoconvocados y representados en la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), decidieron continuar con el pedido para que se acuerde el pase de esas prestaciones a la categoría de Mayor Dedicación. Esto implica, en líneas generales, que los ingresos logrados por las horas trabajadas extra, como también las horas que cumplen en las guardias los fines de semana y de lunes a viernes, sean cobradas en el sueldo y en blanco. Es decir, sin tener que presentar una factura cada mes.

En la lista de quienes perciben esta parte de los honorarios con esta modalidad -que lleva al menos diez años de aplicación en la provincia- figuran especialistas de áreas críticas y en las que justamente, hay escasez de profesionales en relación a la alta demanda de pacientes. En total, son 96 los y las profesionales del hospital Humberto Notti quienes de plegaron a la huelga. Las áreas de neonatología, laboratorio, farmacia, guardia, neurocirugía e internación tendrán su servicio afectado. En tanto que el área de Terapia Intensiva del Central hay 26 profesionales que se han sumado a la medida de fuerza.

Claudia Iturbe, titular del gremio, detalló que hoy fueron recibidos en Casa de Gobierno por el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Campos y el subsecretario de Salud, Oscar Sagás. El objetivo de la reunión que mantuvieron las partes mientras el reclamo era sostenido por los profesionales de la salud en el marco de una concentración, fue justamente solicitar que las prestaciones se incluyan como mayor dedicación en el sueldo final. “Nos explicaron que el aumento ya estaba y que iban a analizar las mayores dedicaciones. También nos dijeron que adelantarán la reunión que estaba prevista para el próximo 15 de abril al 6 de este mes”, aseguró Iturbe y aclaró que “la medida de fuerza continúa hasta tanto no se llegue a una respuesta real al pedido”.

“Las prestaciones deben transformarse en mayores dedicaciones”, insistió Iturbe y detalló que el llamado para el miércoles en la Subsecretaría de Trabajo se realizará a través de una comisión negociadora, es decir, por los canales formales que implica este proceso.

El Notti, en plena crisis

Luisina Tejada (34) forma parte del equipo de oncología pediátrica del Hospital Humberto Notti. Desde 2016 trabaja en el nosocomio; primero atendía en el área de la guardia a los pacientes pequeños mientras lograba concluir su residencia como especialista en oncología. Y desde 2019 se quedó a integrar el plantel especializado en esta delicada área de la medicina, con la idea de colaborar con la recuperación de los niños y niñas con tumores de alto riesgo. Tomó la responsabilidad bajo la modalidad de facturación por las prestaciones y desde julio del año pasado, logró tener el cargo como empleada de planta permanente, Pero lo cierto es que en función de la alta demanda que exige su labor al momento de resolver los diferentes casos que van llegando al hospital (incluso desde provincias vecinas) las exigencias fueron mayores y por lo tanto, necesitó trabajar más horas.

A ese tiempo extendido,ella, al igual que decenas de colegas, lo cobra mediante la presentación de facturas. En el servicio de oncología pediátrica (que no incluyen los casos de leucemias) en la actualidad hay 30 bebés desde los tres meses a adolescentes de quince años.

La realidad es lejos de ser una responsabilidad aislada, su labor depende de la coordinación lograda con otras áreas clave que por estos días han visto resentido su servicio, que según advierte, está ligado al conflicto que aún no se resuelve en relación con las prestaciones. "Coordinamos mucho con otras áreas del hospital, como laboratorio. Este fin de semana, por ejemplo, no va a haber guardia en bacteriología para poder hacer los cultivos. El personal de farmacia, que también son prestadores se sumarán a la medida. Somos todos autoconvocados", aclaró la especialista y detalló que durante mucho tiempo los profesionales y técnicos del hospital han luchado por ofrecer un servicio de alto nivel; de hecho, aseguró, tiempo atrás uno de los mayores logros en su área fue haber logrado incluir equipos mezcladores para poder preparar en el mismo nosocomio la medicación de los niños y niñas necesitan para las quimios.

Por ahora, explicó Tejada, el equipo de oncología del Notti está integrado por seis profesionales, de las cuales una está a punto de retirarse, otra se encuentra de licencia y a una más le quedan seis años para jubilarse. "Mi compañera se fue el Garrahan (Buenos Aires) y cuando volvió al Notti le ofrecieron las prestaciones. Tenemos un trabajo arduo porque muchas veces no solo debemos atender el aspecto clínico de los pacientes, sino responder a otras necesidades, como los trámites con as obras sociales, coordinar con otras áreas, acordar fechas de intervenciones y muchas otras problemáticas que van surgiendo porque cada paciente tiene una realidad muy distinta y las familias llegan con muchas necesidades", explicó la especialista y se mostró agradecida con el apoyo logrado desde entidades como Fundavita y Traspasar.

Para llegar a ser oncóloga y luchar para salvar la vida de niños y niñas, Luisina siguió al pie de la letra lo que su corazón siempre le indicó. Una vez egresada con su titulo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Mendoza, logró cumplir con su residencia en pediatría en el Hospital Humberto Notti. Luego, continuó dos años más con la idea de especializarse en el área de oncología. Quiso indagar en la temática de los tumores malignos que afectan a niños y niñas. En las horas que no está en el nosocomio salvando vidas, se dedica de lleno a sus dos pequeños hijos. "Siempre me gustó mucho estudiar y amo lo que hago, no imagino mi vida haciendo otra cosa", recalcó la profesional que lamenta los recambios que se hacen de manera permanente en el sistema debido a los escasos honorarios."Todos somos importantes en este hospital; si no trabajamos en equipo no se puede lograr la excelencia. Pero para eso, es fundamental que el trabajo sea debidamente reconocido", recalcó Tejada.