Victoria Donda publicó un mensaje por el 8M y así le respondieron

Hoy es el Día Internacional de la Mujer y muchas personas reconocidas ya publican mensajes referidos al tema del 8M. La presidenta del INADI, Victoria Donda no se quedó atrás, y publicó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter "Las desigualdades de género son estructurales, pero tenemos el desafío de reducirlas y construir una sociedad con igualdad de oportunidades. En el #DíaInternacionalDeLaMujer les comparto mi nota de opinión para @infobae". Luego de este mensaje adjuntó una columna del portal de noticias Infobae de su autoría.

Las desigualdades de género son estructurales, pero tenemos el desafío de reducirlas y construir una sociedad con igualdad de oportunidades ?uD83CuDFFEuD83DuDC9C.



En el #DíaInternacionalDeLaMujer les comparto mi nota de opinión para @infobae uD83DuDC47uD83CuDFFEhttps://t.co/nEoR48j4Zk — uD83DuDC9A Victoria Donda Perez (@vikidonda) March 8, 2022

La abogada tiene prohibida la posibilidad de comentar en sus publicaciones, como muchos otros políticos famosos que han generado polémica a lo largo de los años. Hasta este momento no hay nada fuera de lo común, ya que esta es una medida que muchos toman y no es nada extraño, la cuestión es que Twitter tiene la posibilidad de citar tweets, permitiendo a los usuarios comentar los posteos, por más que este los tenga desactivados. Aquí es donde comienza lo interesante, ya que muchos usuarios aprovecharon el mensaje de la política para recordarle su conocido caso donde se la acuso de tener una empleada doméstica en "negro", y no tardaron en hacerle notar su hipocresía.

Una usuaria comparte el posteo de Donda y comenta "Qué mina más caradura!". Otro usuario comenta de manera tajante "Para mí que este déficit fiscal crónico está hablando de su personal doméstico. No Olvido, No perdono, PRESA TE QUIERO".

Algunos aprovecharon para expresar su opinión sobre la presidenta del INADI

Otros las explican de manera menos políticamente correcta

Un usuario hace referencia al puesto que se le ofreció a la empleada doméstica

Mientras tanto una usuaria escribe "¿Lo de la igualdad de oportunidades lo decís por tu empleada que trabajaba en negro o por el canal de denuncias del INADI a las clases presenciales el año pasado?".

Aminda Banda Oxa había denunciado a Donda por tenerla en negro y luego ofrecerle un plan social o un puesto en el INADI para no pagarle lo que le debía

Causa de la empleada doméstica

La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre de 2020 y allí su empleada, Arminda Banda Oxa, reclamaba que no la habían registrado por la totalidad de la relación laboral y que le habían ofrecido un cargo en el INADI para compensar. Durante este tiempo la causa contó con varias idas y vueltas, y la abogada terminó siendo ratificada donde actualmente es la presidenta en agosto del 2021. En ese mismo mes, la Sala II del Juzgado Federal N°12 confirmó el sobreseimiento de la titular INADI en la causa en la que la funcionaria estaba acusada de incurrir en el delito de defraudación contra la Administración Pública.

Igualmente, la decisión adoptada por la Justicia no impide que Donda sea investigada en un futuro por violar algunas de las obligaciones inherentes a su función, fijadas en el artículo 3° de la ley de ética pública. Tampoco limita ni cuestiona el reclamo realizado por la empleada doméstica en la Justicia laboral.