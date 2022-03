Un niño se hizo viral por tener el Síndrome del Cabello Despeinado

Locklan Samples es un niño de un año y medio que se hizo viral en las redes por los exéntricos “peinados” en su rubia cabellera. Pero en realidad, la raíz de esto está en una rara patología: el Síndrome del Cabello Impeinable (SCI).

El SCI es una extraña anomalía del tallo del pelo del cuero cabelludo, que suele ser castaño claro o rubio, se proyecta hacia afuera y crece en diferentes direcciones. Es prácticamente imposible peinar a quien tiene esta anomalía.

Entre las curiosidades del niño que vive con su familia en Estados Unidos, se destaca el hecho de haber nacido con una cabellera negra, similar a la de su mamá. No fue sino hasta el sexto mes cuando eso cambió y comenzaron a llamarlo con un apodo que hacía honor a su rubio intenso: "Pelusa de durazno".

Si bien el color de pelo de Locklan se parecía al de su hermano Shep, tres años mayor, tenía una textura diferente. La fragilidad en su cabello hace que este se quiebre fácilmente y genera una gran dificultad para peinar. A partir de esto, su papá y su mamá abrieron una cuenta de Instagram, donde comenzaron a compartir el look especial de Locklan. Y fue entonces cuando alguien que vio sus fotos les envió un mensaje advirtiéndoles acerca de un posible caso de SCI, lo cual le dio el pie a su madre para hacer una consulta médica.

Quienes son especialistas en el tema afirman que existen aproximadamente 100 personas en el mundo con este síndrome. Relacionado con esto, la familia de Lockan afirmó: “La doctora dijo que solo había visto esto una vez en 19 años. No creíamos que fuera ese síndrome por lo raro que es, pero tomaron muestras y un patólogo las examinó con un microscopio especial”.

Unas 100 personas en el mundo tienen el Síndrome del Cabello Impeinable

“Uno sigue su día a día pensando que su hijo puede tener el pelo rizado, que es algo que común en la familia. Pero escuchar que hay un síndrome raro asociado a tu hijo fue una locura”, expresó la mamá de Locklan.

El niño se volvió furor en las redes y hace dos semanas, desde la cuenta de Instagram publicaron: “Hola a todos los nuevos seguidores de Lock y gracias por el amor y el apoyo”.

Acerca del cuidado del cabello del niño, su mamá expresó: “Apenas tengo que lavarlo, a no ser que esté jugando literalmente en la tierra, porque no se engrasa. Es increíblemente suave, y la gente quiere tocarlo todo el tiempo. Apenas lo peino, porque es muy frágil. Trato de ser muy delicada con él y no lo toco a no ser que sea necesario”.