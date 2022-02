La verdadera historia de la imagen viral pidiendo por el fin de la guerra en Ucrania

"Make love and not war... what we need is love" -Hagamos el amor y no la guerra... lo que necesitamos es amor- dice uno de los muchos posteos que circulan con la imagen de una pareja que parece ser símbolo de unión y paz. Ella está envuelta en una bandera rusa. Él lleva una de Ucrania. Ambos están fundiéndose en un abrazo.

La foto, que hoy cobró especial vigencia y que se convirtió en una más de las imágenes para pedri el fin de la guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania, no es nueva. La postal es de 2019. Y entonces, ya había recibido aplausos y críticas. Es que el conflicto entre ambos países es de larga data.

Juliana Kuznetsova -rusa- es una de las protagonistas de la imagen que se hizo viral pidiendo por la paz en Ucrania. Frente a ella está su novio, ucraniano. Habían ido a un concierto de Max Korzh en Varsovia, Polonia. Pidieron prestadas las banderas a gente que estaba alrededor y le dijeron a alguien que les sacara una foto.

Un club de fans del rapero bielorruso Max Korzh reposteó la imagen a días de que fuera publicada por Juliana Kuznetsova

Hace dos años, en noviembre de 2019, cuando la foto se viralizó, Juliana contó que no fue una pose estudiada sino que se pararon, uno frente al otro, abrazados y sin mirar a la cámara. “No teníamos ninguna intención política con esta fotografía”, dijo entonces la protagonista.

Pero la fotografía que subió a sus redes se viralizó y por eso recibió un sinfín de comentarios -a favor y en contra- "Entendí que tal vez una foto como esa puede brindarles a las personas algo de esperanza de que todo puede ser bueno sin importar qué, que el amor puede conquistar todo.", explicó al respecto.

En esa época, Ucrania recibía refuerzos militarse de parte de Estados Unidos. Para muchos la imagen fue una señal de esperanza. Para otros, en cambio, resultó ser una provocación en medio de la escalada de tensión entre ambos países. Hoy, nuevamente viralizada, pareciera ser una imagen que pone el amor por encima de la guerra. De hecho, ese es el eslogan que usan quienes la postean.

Cuando la foto fue compartida por primera vez, el presidente ruso, Vladimir Putin y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky habían tenido una reunión en medio por un territorio ucraniano controlado por separatistas. Cinco años antes, un levantamiento en Kiev que derivó en la adhesión de Crimea a Rusia y reavivó la rebelión en Donbas. Con esa historia aun muy presente, un militar ucraniano cuestionó que Kuznetsova publicara la imagen: "¿Alguien le dijo a este joven cuántos niños ucranianos quedaron huérfanos debido a los tres colores que cuelgan de los hombros de esta niña?". Hacía referencia a más de 13 mil personas que murieron en ese enfrentamiento.

En ese entonces, y a pesar de haber recibido críticas, Kuznetsova manifestó que a nadie le sorprendía que una rusa y un ucraniano hubieran decidido formar una pareja. "Somos un solo pueblo y para nosotros tales relaciones son absolutamente normales. De hecho, estoy sinceramente contento de que tanta gente haya respondido muy positivamente a nuestra foto. Eso significa que todo lo que queremos es paz”.

Cuando la publicó, arrobando al músico, tenía la ilusión de que Korsh respondiera a la misma y tal vez con esa ilusión escribió como epígrafe: "No duele soñar".