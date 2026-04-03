Hospitales gratis de PAMI: dónde atenderte y cómo sacar turno en abril

Los afiliados pueden acceder a hospitales PAMI sin pagar. Dónde están, qué servicios ofrecen y cómo gestionar el turno en abril paso a paso.

El listado de los hospitales que atienden PAMI en abril 2026. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En abril de 2026, los afiliados del PAMI pueden utilizar su red de hospitales y centros de salud exclusivos con cobertura total. La atención para consultas, estudios y tratamientos se organiza mediante turnos, que pueden gestionarse por distintas vías según cada establecimiento.

PAMI ofrece atención exclusiva en un grupo de hospitales. Foto: Télam En abril, PAMI ofrece atención exclusiva en un grupo de hospitales. Foto: Télam Hospitales y centros de salud de PAMI El Programa de Atención Médica Integral dispone de una red de establecimientos distribuidos en todo el país, con tecnología actualizada y equipos médicos especializados en la atención de personas mayores.

Entre los principales centros se destacan:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

Policlínico PAMI I y II (Rosario)

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

Hospital PAMI (Hurlingham)

Clínica PAMI (Lanús) Además de contar con centros específicos, la clave de este beneficio es que la atención es completamente gratuita: no se aplican copagos ni cargos adicionales en consultas, estudios o tratamientos.

Cómo sacar turnos en hospitales de PAMI Para atenderse en estos centros, los afiliados pueden gestionar turnos a través de distintos canales. En muchos casos, se solicita una Orden Médica Electrónica (OME), emitida por el médico de cabecera o un especialista.