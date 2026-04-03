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Hospitales gratis de PAMI: dónde atenderte y cómo sacar turno en abril

Los afiliados pueden acceder a hospitales PAMI sin pagar. Dónde están, qué servicios ofrecen y cómo gestionar el turno en abril paso a paso.

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El listado de los hospitales que atienden PAMI en abril 2026. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El listado de los hospitales que atienden PAMI en abril 2026. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En abril de 2026, los afiliados del PAMI pueden utilizar su red de hospitales y centros de salud exclusivos con cobertura total. La atención para consultas, estudios y tratamientos se organiza mediante turnos, que pueden gestionarse por distintas vías según cada establecimiento.

PAMI ofrece atención exclusiva en un grupo de hospitales. Foto: Télam
En abril, PAMI ofrece atención exclusiva en un grupo de hospitales. Foto: Télam

En abril, PAMI ofrece atención exclusiva en un grupo de hospitales. Foto: Télam

Hospitales y centros de salud de PAMI

El Programa de Atención Médica Integral dispone de una red de establecimientos distribuidos en todo el país, con tecnología actualizada y equipos médicos especializados en la atención de personas mayores.

Entre los principales centros se destacan:

  • Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)
  • Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)
  • Policlínico PAMI I y II (Rosario)
  • Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)
  • Hospital PAMI (Hurlingham)
  • Clínica PAMI (Lanús)

Además de contar con centros específicos, la clave de este beneficio es que la atención es completamente gratuita: no se aplican copagos ni cargos adicionales en consultas, estudios o tratamientos.

Cómo sacar turnos en hospitales de PAMI

Para atenderse en estos centros, los afiliados pueden gestionar turnos a través de distintos canales. En muchos casos, se solicita una Orden Médica Electrónica (OME), emitida por el médico de cabecera o un especialista.

Las opciones disponibles son:

  • Online, desde el sitio oficial: turnos-hospitales.pami.org.ar
  • Telefónicamente, según el hospital correspondiente
  • Presencial, en cada establecimiento

El trámite también puede ser realizado por un familiar o apoderado autorizado.

Qué servicios médicos ofrecen

Los hospitales propios de PAMI brindan atención integral con múltiples especialidades:

  • Internación
  • Guardia médica las 24 horas
  • Consultorios externos
  • Diagnóstico por imágenes

Además, muchos centros cuentan con áreas específicas como oftalmología, tratamientos oncológicos y atención de enfermedades crónicas.

En abril, con turno gestionado y la documentación correspondiente, los afiliados pueden acceder a todos estos servicios con cobertura total dentro de la red propia.

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