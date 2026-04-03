Hospitales gratis de PAMI: dónde atenderte y cómo sacar turno en abril
Los afiliados pueden acceder a hospitales PAMI sin pagar. Dónde están, qué servicios ofrecen y cómo gestionar el turno en abril paso a paso.
En abril de 2026, los afiliados del PAMI pueden utilizar su red de hospitales y centros de salud exclusivos con cobertura total. La atención para consultas, estudios y tratamientos se organiza mediante turnos, que pueden gestionarse por distintas vías según cada establecimiento.
Hospitales y centros de salud de PAMI
El Programa de Atención Médica Integral dispone de una red de establecimientos distribuidos en todo el país, con tecnología actualizada y equipos médicos especializados en la atención de personas mayores.
Entre los principales centros se destacan:
- Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata)
- Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)
- Policlínico PAMI I y II (Rosario)
- Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)
- Hospital PAMI (Hurlingham)
- Clínica PAMI (Lanús)
Además de contar con centros específicos, la clave de este beneficio es que la atención es completamente gratuita: no se aplican copagos ni cargos adicionales en consultas, estudios o tratamientos.
Cómo sacar turnos en hospitales de PAMI
Para atenderse en estos centros, los afiliados pueden gestionar turnos a través de distintos canales. En muchos casos, se solicita una Orden Médica Electrónica (OME), emitida por el médico de cabecera o un especialista.
Las opciones disponibles son:
- Online, desde el sitio oficial: turnos-hospitales.pami.org.ar
- Telefónicamente, según el hospital correspondiente
- Presencial, en cada establecimiento
El trámite también puede ser realizado por un familiar o apoderado autorizado.
Qué servicios médicos ofrecen
Los hospitales propios de PAMI brindan atención integral con múltiples especialidades:
- Internación
- Guardia médica las 24 horas
- Consultorios externos
- Diagnóstico por imágenes
Además, muchos centros cuentan con áreas específicas como oftalmología, tratamientos oncológicos y atención de enfermedades crónicas.
En abril, con turno gestionado y la documentación correspondiente, los afiliados pueden acceder a todos estos servicios con cobertura total dentro de la red propia.