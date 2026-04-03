PAMI entrega productos gratis en abril: los 5 insumos que podés pedir sin pagar
PAMI mantiene en abril la entrega gratis de insumos clave para jubilados. Qué productos incluye el beneficio y cómo hacer el trámite paso a paso.
En medio del aumento sostenido de los costos de salud, el PAMI mantiene en abril de 2026 un paquete de prestaciones gratuitas para jubilados. Se trata de cinco insumos esenciales que pueden solicitarse sin copago y que apuntan a mejorar la calidad de vida, la autonomía y el cuidado diario.
Qué productos gratis da PAMI en abril 2026
El programa vigente incluye elementos pensados para cubrir necesidades frecuentes en adultos mayores, sin importar ingresos ni lugar de residencia.
Colchón antiescaras
Indicado para personas con movilidad reducida o que deben permanecer mucho tiempo en cama.
- Previene úlceras por presión.
- Mejora el descanso y reduce complicaciones.
- Requiere orden médica electrónica (OME) u otra documentación válida.
Inodoro portátil
Facilita la higiene en el hogar sin necesidad de traslados.
- Reduce el riesgo de caídas.
- Aumenta la autonomía en personas con dificultades de movilidad.
Trapecio para cama
Un apoyo clave en procesos de recuperación.
- Permite incorporarse o cambiar de posición sin asistencia constante.
- Favorece la rehabilitación y la independencia.
Anteojos recetados
Incluyen armazón y cristales sin costo para el afiliado.
- Sin tope de precio.
- Disponibles para visión cercana, lejana o bifocal.
Pañales para adultos
Dentro del programa H.A.D. (Higiénicos Absorbentes Descartables):
- Entrega mensual a domicilio.
- Cantidad según indicación médica.
- Renovación cada seis meses.
Cómo pedir los productos gratis de PAMI
El trámite es sencillo:
- Tener una orden médica vigente (preferentemente electrónica).
- Verificar los datos personales en el sistema.
Además, se debe elegir una vía de gestión:
- Online desde el sitio oficial
- Telefónica llamando al 138
- Presencial en agencias con turno previo
También puede hacerlo un familiar o apoderado autorizado.
Con estos beneficios, el PAMI busca garantizar el acceso a insumos básicos sin costo, en un contexto donde cada gasto cuenta.