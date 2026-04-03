PAMI entrega productos gratis en abril: los 5 insumos que podés pedir sin pagar

PAMI mantiene en abril la entrega gratis de insumos clave para jubilados. Qué productos incluye el beneficio y cómo hacer el trámite paso a paso.

PAMI permite a sus afiliados acceder a una serie de productos gratuitos. Foto: Shutterstock

En medio del aumento sostenido de los costos de salud, el PAMI mantiene en abril de 2026 un paquete de prestaciones gratuitas para jubilados. Se trata de cinco insumos esenciales que pueden solicitarse sin copago y que apuntan a mejorar la calidad de vida, la autonomía y el cuidado diario.

limpieza anteojos Los productos clave que PAMI entrega gratuitamente. IA Gemini Qué productos gratis da PAMI en abril 2026 El programa vigente incluye elementos pensados para cubrir necesidades frecuentes en adultos mayores, sin importar ingresos ni lugar de residencia.

Colchón antiescaras

Indicado para personas con movilidad reducida o que deben permanecer mucho tiempo en cama.

Previene úlceras por presión.

Mejora el descanso y reduce complicaciones.

Requiere orden médica electrónica (OME) u otra documentación válida. Inodoro portátil