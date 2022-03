Maria Eugenia Vidal realizó un sentido posteo por el día de la obesidad

La diputada nacional por el partido Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal aprovechó el Día Mundial de la Obesidad para mostrar los cambios físicos que experimentó a lo largo de los años con una comparativa fotográfica acompañada de sus sensaciones.

Vidal compartió cuatro fotografías con sus cambios corporales en el año 2013, mientras era funcionaria del gabinete de Mauricio Macri, en 2016, cuando era gobernadora de la provincia, en 2021 cuando era candidata a diputada y, finalmente, en la actualidad en el 2022. Sumado a estas, compartió un texto que rezaba "Este es mi cuerpo a lo largo de los años. En muchas etapas, tuve altibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejó en mi salud. No solo lo que me marcaba la balanza, sino también es como me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, de colesterol".

La foto compartida por la diputada

La diputada continúa con sus experiencias, comentando cómo sufre el problema desde joven y cómo se dio cuenta de que debía cambiar sus hábitos para tener una mejor salud "Desde que soy adolescente tengo un problema con mi peso y hace 10 años me di cuenta de que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable".

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires también recuerda las últimas elecciones y se muestra crítica con la manera en la que se suele tomar el tema y los feroces comentarios que sufrió en su contra por su estado físico. "Durante la última campaña, en muchas ocasiones, noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía. Yo ya lo sabía, no era la primera vez en mi vida que mi cuerpo cambiaba, y esos comentarios solamente me hicieron sentir peor. Porque los comentarios, siempre llegan" sentenció.

Desde que soy adolescente tengo un problema con mi peso y hace 10 años me di cuenta de que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 4, 2022

Finalmente, cierra el hilo sobre el tema comentando "En el Día Mundial de la Obesidad, quiero recordarles algo: todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los “estereotipos”. En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo. Quería aprovechar el día para compartir con ustedes esta reflexión."

La publicación lleva más de 5 mil me gustas y más de mil comentarios en el poco tiempo que lleva en las redes.

Como en toda publicación viral, entre los comentarios se puede encontrar a gente que la apoya incondicionalmente, como a otra que piensa que está mal su manera de pensar o sus actos pasados. Por ejemplo, el usuario Gus Sarajoff le comenta "A nadie le importa tu peso, tu peso es tu problema. Lo que queremos saber es que pasó con la derogación la ley de alquileres?". Otro usuario le comenta "Yo preferiría que nos demostraras las Declaraciones Juradas de esos mismos periodos.....pero boeeee" a lo que otro le responde "Ahora hacete un hilo pero de como tenes todo lo que tene ejemplo ese depto".

A pesar de nuestras diferencias, siempre condené a los que se burlaban de tu cuerpo y lamento que haya gente que se meta con eso. Dicho esto, tanto la delgadez extrema como la obesidad son un riesgo para la salud y no deben ser romantizadas. — uD835uDC00uD835uDC16 uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@4ndyWenner) March 4, 2022

Un usuario está de acuerdo con su posteo, pero recuerda que, tanta la delgadez extrema, como la obesidad son un riesgo para la salud.

El conocido liberal Carlos Maslaton también demostró su apoyo hacia la diputada comentando: "Qué buen posteo, muy sincero y muy bueno comunicarlo. Te deseo todo lo mejor en esta materia", escribió.

Qué buen posteo, muy sincero y muy bueno comunicarlo. Te deseo todo lo mejor en esta materia. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 4, 2022

Día Mundial de la Obesidad

En Argentina, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en 2019, una de cada cuatro personas padece obesidad en nuestro país. "Para guiar a las personas que la padecen y modificar estas cifras alarmantes, debemos enfatizar en aquellas políticas que abordan los determinantes comerciales de la salud. Algunas estrategias recomendadas a nivel mundial aconsejan priorizar las medidas regulatorias y fiscales basadas en la población, que incluyen: restricciones de la comercialización de alimentos y bebidas dirigida a niños, impuestos a las bebidas azucaradas, etiquetado frontal del paquete, limitar el tamaño de la porción y el paquete y acceso a un espacio seguro para la actividad física" explicó en dialogo exclusivo con MDZ una profesional en la materia.