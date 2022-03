Acuerdo con el FMI: Macri impulsa una jugada ambiciosa para Juntos por el Cambio

“Una persona del círculo rojo que respeto mucho me dijo que este acuerdo con el Fondo Monetario es lo peor que nos puede pasar porque es una bomba de tiempo, por eso los quiero escuchar a ustedes”, así abrió el diálogo Mauricio Macri con el grupo de economistas que decidió convocar el sábado pasado a su quinta “Los Abrojos”. Los invitados fueron Martín Lousteau, Luciano Laspina, Martín Tetaz y Ricardo López Murphy, quienes expusieron sus enfoques bastante disimiles entre sí.

Las posturas más lejanas fueron expresadas por el senador porteño y el diputado Laspina. Lousteau consideró que se trata “de un tema delicado como para haber anticipado posiciones, pero cualquier cosa es mejor que un default”, mientras que el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto se mostró más cerca del expresidente y fundamentó que el acuerdo es una bomba tiempo que “va a empeorar todo en términos de endeudamiento y fiscal, es barrer sobre la alfombra”, según consignaron a MDZ fuentes de Juntos por el Cambio.

Lo más interesante de la larga charla fue el contrapunto amigable entre Macri y Lousteau. El senador le hizo hincapié en varias oportunidades que si se llega a un default “te van a echar la culpa a vos que tomaste el crédito”. “Es un escenario complicado, no podemos salvarle la ropa al Gobierno, pero tampoco darnos el lujo de hacernos los desentendidos de un tema que empezó en nuestro Gobierno”, agregó el economista radical.

El fundador del PRO en todo momento se mostró reacio a ayudar a la administración de Alberto Fernández a aprobar el acuerdo en la Cámara de Diputados. “Al final parece que el Fondo es peronista, a mí me exigieron de todo y a ellos poco y nada”, sostuvo Macri, exhibiendo su malestar con el actual escenario. Obviamente esta reunión no modificó su postura porque, como lo adelantamos en MDZ, se reunió el martes con la mesa chica de su partido y fue en la misma dirección, “Mauricio está on fire y recontra activo con su agenda política”, dicen en su entorno con cierta sorpresa.

Incluso, ayer se hizo tiempo para tomar un café y jugo de naranja en el bar tradicional “Pepino`s” en Martínez con Gerardo Morales, uno de los radicales más proclives a apoyar el entendimiento del oficialismo con el FMI. “La idea de Mauricio es dar quórum y lograr que, por lo menos, el interbloque de Juntos por el Cambio se abstenga y que ellos se hagan cargo del problema interno que tienen”, confiesa un diputado que suele frecuentarlo en sus oficinas de Acassuso.

Desde el macrismo creen que la ofensiva de su jefe puede lograr efectos en el interbloque de la coalición, pero admiten que “se trata de un escenario abierto donde no está dicha la última palabra”. También se mezclan las peleas internas y de egos en cada uno de los espacios. “Probablemente estemos enfrentando el peor momento, hoy hay más tensión y discusiones que cuando perdimos las PASO del 19 por demolición”, dice un dirigente de larga trayectoria.