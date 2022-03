Feriado del 2 de abril: ¿se mueve al lunes?

Este sábado se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que inició el 2 de abril de 1982, en plena dictadura militar, día en el que las tropas argentinas desembarcaron en las islas que estaban ocupadas por Inglaterra desde 1833.

La guerra terminó el 14 de junio de 1982, día en el que Argentina se rindió ante el país europeo. El saldo de fallecidos fue de 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños muertos.

Este día fue declarado como feriado nacional en nuestro país el 22 de noviembre del año 2000, a través de la Ley 25.370, momento en el que todos los 2 de abril se recuerda este triste momento de la historia argentina. A partir de este momento quedó derogada la ley de facto 22.769, del 28 de marzo de 1983, que había instituido en esa fecha el "Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur".

Este año se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas

Lo curioso es que este feriado en el 2022 cae sábado, entonces:

¿Se traslada al lunes o no?

No, el feriado continúa en sábado y no se mueve al lunes. El feriado no es trasladable, ya que la Ley 25.370, que lo establecía como feriado, también fue modificada por la Ley 26.110, la que le agregó la cualidad de inamovible. Es por esto que, este año, el feriado cae en sábado y no habrá fin de semana largo.

El próximo feriado de fin de semana largo de 4 días registrado es del viernes 17 al lunes 20 de junio de 2022, debido al Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Güemes y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, respectivamente.