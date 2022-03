Un centenar de pediatras podría renunciar en Mendoza

"¿Sabe lo que he tenido que hacer las últimas veces que se han enfermado mis hijos? Dejarlos en la casa, cuidarlos y esperar a que la fiebre pase o ir a la farmacia a comprar algo que les haga falta. Y ¿sabe por qué? Porque si voy a la salita con ellos nunca hay médicos. Directamente no nos atienden. Y al Notti directamente ya no voy porque es imposible que reciban a nuestros hijos. Si vas, te tenés que pasar horas y horas con el niño enfermo en brazos con el riesgo de que encima se agarre otro bicho. A la salud de los niños la han dejado directamente de lado. Es todo un desastre". Gabriela Muñoz (38) no puede ocultar su desesperación al pensar en los inconvenientes que le presenta el sistema de salud de Mendoza cada vez que alguno de sus hijos necesita de atención médica por cualquier motivo.

Ella forma parte del 41,7% de las familias que en Mendoza dependen de manera íntegra del sistema de salud estatal (hospitales y centros de salud), según los datos aportados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) en 2020. Es decir, que no cuenta con una obra social; vive junto a su familia en Maipú y como tantas otras mamás, sufre cada vez que sus niños no reciben la atención médica a tiempo cada vez que lo necesitan.

Y es que la crisis en el sistema de salud de Mendoza ha llegado a extremos históricos. Justamente, el hospital Humberto Notti -el de mayor demanda en la región- presenta un colapso que pone en riesgo a la salud pública una vez más. Al menos 60 pediatras y especialistas en áreas infantiles críticas han decidido que si no logran obtener un respuesta para mejorar su situación laboral, renunciarán a partir del próximo 1 de abril. La situación se había dado a conocer la semana pasada, cuando a través de las redes sociales, las familias habían denunciado a través de las redes sociales su malestar por las demoras en la atención.

Según asegura Claudia Iturbe, titular de Ampros (entidad que nuclea a los trabajadores de la salud mendocinos) el total de profesionales que está dispuesto de dejar de prestar servicios en el sistema público ya supera los cien debido a que al reclamo se han sumado pediatras de otros efectores como el hospital Central, el Schestacow (San Rafael).

En concreto, lo que reclama el sector es que se regularice el pago de las prestaciones que los médicos cobran por las horas que cumplen en el área de guardia. Al menos el 90% cobra esta y otras prestaciones en negro, es decir, con la modalidad de un sistema irregular que ya tiene más de diez años de aplicación y en el que deben presentar una factura que luego es pagada a destiempo y por montos que llegan a la mitad de lo que paga el sector privado.

Personal médico del Notti organizó una asamblea en el hospital

Iturbe detalla que una de las deudas pendientes es que las prestaciones especiales que realizan los médicos en el área de guardia y neonatología (solo por mencionar algunas) se incluyan dentro de los servicios de Mayor Dedicación, es decir, en blanco. Los pediatras coinciden: “Queremos dejar de ser prestadores; obtener la Mayor Dedicación y todos los ítems que nos corresponden a muchos, por más de diez años de trabajo en situación de precariedad. Para que la gente sepa, al pago del monotributo debemos agregarle en forma mensual, el certificado de antecedentes penales”. Otros comprobantes, como el libre deuda emitido por AFIP deben ser adjuntados a los papeles cada mes al cobrar. Esos trámites, además, retrasan de manera notoria el cobro.

Sistema colapsado

Desde Ampros advierten que solo en la jornada de ayer, en el hospital Humberto Notti se atendió a mil niños y niñas en el área de guardia, de los cuales 970 presentaron diarreas y catarros. Según destaca Iturbe, esta situación podría verse aún más complejizada de cara al comienzo de los días más fríos, cuando empiezan a aparecer los picos en la demanda de casos. Entre los pedidos que el sector presentará a las autoridades (tanto del hospital como del Ministerio de Salud), a través de una carta, figura que necesidad de que su situación se regularice en el marco del acuerdo paritario logrado días atrás.

En tanto que desde el Ministerio de Salud aseguran que en función de las reuniones logradas con el sector "se está trabajando para lograr una solución al conflicto y que el objetivo es poder llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible". Por eso, destacaron, en las próximas horas se dará a conocer una respuesta oficial. Por su parte, las autoridades del hospital Humberto Notti mencionaron que por el momento no se va a emitir ningún comentario sobre la compleja situación que atraviesa el hospital.

Mientras tanto, las familias que no cuentan con la posibilidad de acceder al sector privado siguen aguardando una respuesta para que la salud de sus hijos no sea desatendida. "Es realmente un caos. Para que a mi hijo lo hagan ver de las fracturas que tenía a raíz de un accidente, tuvimos que esperar casi un día entero para que le hicieran todos los estudios. Nos mandaban de un lugar a otro. Fue todo muy difícil porque estaba muy dolorido. Lo mismo pasa cada vez que cualquiera de los chicos del barrio se enferma; es casi imposible poder lograr que un médico los vea", advierte con impotencia Miriam Ruiz, quien vive en el barrio 25 de Mayo, ubicado en Maipú.