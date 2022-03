Acusan a Larreta de dejar a "56.000 niños sin escuela": qué dice la Ciudad

El Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires realizó fuertes reclamos en contra del Gobierno porteño, exclamando durante la apertura de las sesiones de la legislatura de la Ciudad que "más de 50 mil chicos se quedaron sin escuela por la falta de vacantes".

En cuanto a las clases, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, habló sobre recuperar las horas de clase presencial, las prácticas laborales y la UNICABA. Mientras que aseguró que el 98% de los 6.500 chicos que habían sido registrados como desertores en la Ciudad, volvieron a las aulas a través del Programa "Decí presente". El gobernador porteño, en clara alusión al Gobierno nacional, sostuvo que "la presencialidad es la regla, nunca la excepción" en su administración. De la misma manera, apuntó directamente contra el Gobierno por “querer cerrar las escuelas contra todos los datos y las evidencias” en abril del año pasado. Rodríguez Larreta dictaminó: "Nada es más importante para el futuro que las puertas que se abren cuando los chicos van a la escuela".

El reclamo de la oposición en la apertura de las sesiones de la legislatura porteña

Rodríguez Larreta también se pronunció en sus redes sociales, donde explicó "En la Ciudad, hace más de 14 años que gobernamos con un plan, y los resultados están a la vista. Recibimos escuelas sin gas donde se caían los techos, y hoy tenemos inglés obligatorio desde primer grado y educación digital desde sala de cinco".

Uno de los carteles sobre el comienzo de las clases en la Ciudad de Buenos Aires

De parte del Frente de Todos se realizaron fuertes acusaciones, en las que se asegura que más de 50 mil chicos de la Ciudad se quedaron sin vacantes para el comienzo de las clases. Desde el espacio oficial de la oposición porteña en Twitter se hicieron eco del pedido, publicando la diferencia entre lo dicho por Rodríguez Larreta y la realidad.

La imagen publicada por la cuenta oficial del Frente de Todos

Entre algunos de los más reconocidos que hablaron del tema, se encuentra el senador nacional Mariano Recalde, que citó la situación en Twitter: "Hoy empezaron las clases en la Ciudad de Buenos Aires con más de 50 mil niños y niñas sin vacante. En el distrito más rico del país faltan escuelas, no hay ningún plan para construirlas ni una respuesta para todas las familias que se quedaron afuera". Según precisaron, 53,4% de los chicos inscriptos en el nivel inicial no obtuvieron lugar, pero, a pesar de eso, no hay ningún plan de construcción de escuelas.

La cuenta también publicó un hilo con el hashtag #LarretaMiente demostrando la diferencia entre los dichos por el gobernador y la realidad planteada por el bando oposicional.

En diálogo con MDZ, desde el Gobierno de la Ciudad destacaron que no saben de donde saca el Frente de Todos esas cifras. También se destacó el pedido de informes realizado por la oposición, donde en ningún momento se dan estos números. De la misma manera, se destaca que la Unión de Trabajadores de la Educación conformó una lista el día del cierre de las paritarias con los nombres de los "supuestos" chicos sin vacante, y eran solamente 23 chicos, con su información detallada y, según información del Gobierno porteño era falso que no tenían vacante.