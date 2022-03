Cuáles son los precios del Lollapalooza

Hoy comenzó el Lollapalooza 2022 y como siempre, los precios son una parte importante de la experiencia. En el evento, que se celebra en el Hipódromo de San Isidro, hay una carpa especial dedicada al merchandising del Lollapalooza. En este stand se venden artículos comunes como remeras, gorras, pilusos y vasos, y otros más especiales para la ocasión, como una mochila transparente verde, o botellas de metal para utilizar todo el día en el evento.

Así se ve la carpa de merchandising.

Los precios:

Las remeras comunes se venden por $3.590 y se pueden encontrar varios modelos.

Las remeras disponibles

Las remeras especiales del festival cuestan $3.590

Existen muchas variedades de remeras

De la misma manera, una remera de estilo desteñido cuesta $3.890.

Las remeras desteñidas cuestan más que las normales

Las gorras y los pilusos se venden por $3.890 y existen muchas variedades.

Los gorros de diseñador vienen en muchas variedades

Las mochilas especiales para la ocasión, pequeñas e ideales para llevar pocas, cosas como un celular y una billetera, mientras se disfruta a pleno de una presentación, se venden por $4.690.

Las mochilas son perfectas para estos festivales

Por último, los vasos térmicos, ideales para tener una bebida durante todo el día, se venden por $2.190 y los vasos normales, con temática del festival se venden por $290 y vienen en muchas variedades.

Los vasos térmicos son ideales para eventos como estos

Cómo pagar

En este se puede pagar con el sistema de Lolla Cashless, que permite cargar dinero a la pulsera del festival para adquirir productos gastronómicos y comprar merchandising del festival. Cabe destacar que este es el único medio de pago habilitado dentro del predio del festival. El dinero se puede cargar por medio de la página web o en el mismo Hipódromo en los puestos de carga.

Si una vez finalizado el festival no se gastó todo el dinero, se puede pedir la devolución del saldo no gastado. Si se cargó dinero con tarjeta de crédito antes del festival, se puede pedir la devolución ingresando aquí y completando los pasos en la opción "Devolución de Dinero". Si el dinero se cargó en efectivo o con tarjeta de crédito en el predio, se podrá pedir la devolución en los mismos puestos donde realizaste la carga. Una vez finalizado el festival, las devoluciones se harán en la boletería de Allaccess de La Rural desde el 28 de marzo y hasta el 29 de abril. Es importante presentar la pulsera que cuenta con el saldo, además del DNI junto con los comprobantes de compra, ya que si falta alguno de estos documentos no se podrá devolver el dinero.