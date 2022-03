Ucrania es el nuevo desafío de Santi Maratea: qué necesita para lograrlo y qué podría frustrar su plan

"Les tengo que contar una cosa. Contundente y recién salida del horno", dijo Santiago Maratea a sus seguidores de Instagram. Con un público en potencia de 3.4 millones de personas, ese clip -el primero de una larga serie- tenia que llamar la atención de todos. No sólo porque en parte ese deseo de llamar la atención forma parte de la esencia del influencer sino porque en este caso más allá de un llamado a la solidaridad su mensaje incluía consultas a los fans.

Tal vez pensando en sus nuevos seguidores o en una potencial viralización de este video, Maratea se presentó. "Soy un influencer. Ahi, trancu. Que tiene sus proyectos, se fuma unos porritos y se le van las cosas de las manos", sentenció. Agregó: "algunos me conocen hace poco, otros hace mucho. Los que me conocen hace mucho saben se van dando cuenta de cómo se me van dando las cosas..

Reveló, tal vez como respuesta a quienes cuestionan sus acciones, que está "bastante entregado a la idea de generar un impacto positivo", pero que las cosas suelen superarlo. Puso como ejemplo la vez que quiso comprar una ambulancia para una comunidad wichí y un empleado público acabó preso por malversación de fondos, la campaña para juntar 2 millones de pesos para ayudar a Madres Víctimas de Trata, el caso de Emmita -una pequeña que necesitaba un medicamento de 2millones de dólares que luego de eso fue aprobado en el país- y la recaudación de fondos para los bomberos de Corrientes que superó ampliamente sus expectativas.

Entonces sí, se metió de lleno en el tema. "Cuándo empezó la guerra Rusia-Ucrania mucha gente me ponía en Twitter: 'Hacé algo'. Y yo me reía porque: ¿Qué podría hacer yo?. Sin embargo, me acaban de llamar de la Embajada de Ucrania para ver si les podíamos dar una mano. No sé qué pensar", confesó y lanzó la primera pregunta a sus fans. "¿Ustedes qué piensan?", consultó Santiago Maratea.

Contó que más allá de todo, cuando la necesidad tiene una voz y un rostro "se te va todo tipo de postura". Y añadió: "Estás hablando con una persona que te pide ayuda: pañales, leche, medicamentos. ¿Qué voy a decir? ¿Qué no? En este caso es algo humanitario, según lo que me dijo esta persona. No tiene nada que ver con la política".

Reveló cual fue su primera resistencia o duda. No el hecho de que lo haya contactado una empleada de la embajada -que le aclaró que no era diplomática- sino que esto podría derivar en una fuerte exposición mediática que lo obligaría a responder su postura en política internacional, algo sobre lo que -adelantó- no tiene opinión formada.

"Pero si nos enfocamos en que hay gente que está pasándola mal y hay que darles una mano, no hay mucho para averiguar", reflexionó.

Enseguida, Maratea contó que "esto ya está más bien armado: hay un avión de Solidaire que va a salir el domingo a Europa. Hablé con Enrique Piñeyro. El avión va a Polonia a rescatar ucranianos" contó. Y entonces dio la segunda pista de su plan: que ese avión vaya cargado con hasta 40 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos que sirvan para las personas que debieron desplazarse y abandonar su hogar por la guerra.

Pero también apareció un nuevo obstáculo que podría interferir con su plan. "El problema es que, por cuestiones de la burocracia de la Aduana Argentina, se está dificultando el hecho de poder sacar las donaciones que hay y que aun falta juntar. El avión, aparte de llevar donaciones, levanta refugiados. Eso me parece que lo podría seguir haciendo, pero sería un desperdicio que vaya vacío", señaló Santi Maratea.

Las repercusiones no tardaron en llegar: el influencer fue tendencia (una vez más) porque muchos empearon a aplaudir su actitud y preguntar cómo y con qué podrían ayudar.