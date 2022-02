Bomberos de Corrientes agradecidos con Santi Maratea por los equipos que el gobernador no les brindó

Los incendios en Corrientes comenzaron en enero y ya se llevaron más de 800 mil hectáreas equivalentes a un 10% del territorio provincial y con un daño a los productores de 20 mil millones de pesos aproximadamente. Esta catástrofe (para nada natural) mostró la inoperancia del gobierno provincial y nacional. Los bomberos cuentan que trabajan sin herramientas a pesar de pedirlas reiteradas veces y que hoy pueden avanzar gracias a la ayuda de Santi Maratea, un influencer que sumó 100 millones al combate del fuego en máquinas para trabajar que distribuye entre los cuarteles de bomberos voluntarios.

La solidaridad es uno de los valores más característico de los argentinos. Una prueba más de esto es que sólo en la campaña que lanzó Santi Maratea a través de sus redes, se reunieron 100 millones de pesos. Entre los numerosos pedidos de ayuda que recibe el influencer, uno fue el del cuartel de bomberos de Berón de Astrada (Corrientes).

Gracias Santi Maratea. Bomberos de Beru00f3n de Astrada provincia de Corrientes. Posted by Bomberos Voluntarios Beru00f3n de Astrada on Sunday, February 20, 2022

Una veintena de hombres y mujeres, en un pequeño pueblo de 2000 personas, disponen de su tiempo fuera del trabajo para servir como bomberos en los incendios. Es la historia del cuartel que construyen en Berón de Astrada cuya asociación preside Felipe Zacarías. En el aire de MDZ Radio contó la emoción que todo el pueblo vivió cuando supieron que Santi Maratea los había escuchado en su pedido y que las máquinas llegarían esta semana.

"Por suerte en Berón de Astrada mermaron los focos en este momento. Sin embargo pueblos vecinos a 30 o más km están con focos gigantes, Lomas de Vallejos, Caá catí, San Miguel, Santo tomé e Ituzaingó y pueblos que queda en el medio" describió Zacarías.

Los bomberos de Berón de Astrada no tenían autobomba para trabajar.

El bombero reconoce que la sequía era una problemática que se venía viendo. No obstante, fue muy taxativo al decribir que los incendios actuales poco tienen que ver con la naturaleza sino más bien con el factor humano. "Algunos incendios se dieron de manera natural pero hubo otros fueron intencionales. Tal como pudo verse en algunos videos -continuó Zacarías- que estuvieron circulando hubo gente que prendió fuegos para la quema o simplemente aquellos que por negligencia dejan tirada una colilla".

Esto es 100% la culpa de los humanos. Somos nosotros los que estamos interviniendo la naturaleza de manera desagradable.

¿Cómo lograron la colaboración de Santi Maratea?

Como es de esperarse el equipo de producción de Santi Maratea recibe numerosos pedidos de ayuda en distintas causas. El influencer cuenta con 3 millones de seguidores solamente en Instagram por lo que es un caudal en el que colaboraciones muy mínimas de cada uno logran cosas muy grandes y por ahí lleva sus campañas el joven.

Desde los bomberos de Berón de Astrada cuenten que sabían que otros cuarteles le habían hecho el pedido y lo habían conseguido" por lo que un día que "estaban trabajando en el cuartel levantando las bases del cuartel y se enteraron que mucha gente le estaba escribiendo y decidieron hacerlo a través de Instagram".

"De todas maneras ya habían conseguido el número telefónico a través de la madrina del cuartel de San Miguel, Mónica quien le hizo el nexo con la producción de Santi Maratea. Ella es la que consiguió todas las camionetas para todos los cuarteles de nuestra zona" reconoció Zacarías.

"Hoy fuimos a Corrientes capital porque todo su equipo (Maratea) nos pidió un presupuesto para ver las empresas que más o menos tenían stock en este momento. Esta semana prometió que tendríamos si o si novedades. Después toda un lista enorme de montón de cosas para entregar en otros cuarteles.

"Estamos contentos" celebró el bombero correntino. "Todo Berón que es un pueblo chiquito no cabía en él de la alegría y más por la intervención de Santi con toda esa llegada infinita que tiene con sus seguidores. Cuando recibimos el whatsapp de contestación todos nos emocionamos muchísimo".

¿El gobierno provincial no provee a los bomberos voluntarios de equipamiento?

Uno de los puntos de debate sobre la catástrofe correntina es el papel que jugó el gobierno de Gustavo Valdés que dice no haber recibido ayuda suficiente de Nación y por su parte la administración de Fernández que si bien envió ayuda para combatir los incendios, está más preocupado porque no se hable mal de sus ministros. Lo que queda en el medio es que los bomberos no tienen elementos para desarrollar su tarea que es crucial para la vida de todos.

Desde el cuartel de bomberos de Berón de Astrada aseguran que "el gobierno (provincial) tiene que brindar estas cosas a todos los cuarteles" pero no sucede. "Siempre hemos hecho notas al gobernador".

Cuando visitó Berón de Estrada, cada vez, le presentamos una carpeta con nota y hemos elevado pedidos a Defensa Civil y a todas las instituciones que corresponde. Al gobernador le hemos pedido sobre todo autobomba que nos permite una intervención mucho más rápida pero es al final lo que nos donó Santi.

El cuartel tiene aproximadamente 24 integrantes en el cuerpo activo en el que cada uno tiene su función y entre 12 y 13 los que intervienen en el fuego. Todo el equipo trabaja de forma voluntaria y ad honorem y cada uno tiene un empleo aparte. "Algunos son enfermeros, mecánicos, ex policías, gomeros o docentes".

En este momento se encuentran esperando que las distintas donaciones provenientes de Buenos aires entre otros puntos del país lleguen y entonces se desplazarían a Corrientes capital para sumarse y colaborar en el combate contra los focos que siguen activos.

