A 30 años: las autoridades israelíes y un enérgico pedido de justicia

Este jueves 17 de marzo se realizó el acto en conmemoración al atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Todo comenzó a las 14:50 horas, con el sonido de las campanas de la iglesia Mater Admirabilibis, frente donde estaba la Embajada. Luego siguió un minuto de silencio para las victimas del atentado y un sonar de sirenas que recuerdan los momentos inmediatamente posteriores a la explosión que dejaría conmocionado a todo el país.

El acto contó con la presencia del viceprimer ministro israelí, Gideon Saar, que habló en momentos posteriores del acto, así como muchos familiares de fallecidos, sobrevivientes y algunos representantes de la política tanto del país asiático como argentinos. Entre los representantes más destacables se encontraban Carolina Piparo, Jose Luis Espert, Horacio Rodríguez Larreta, Santiago Cafiero, Martín Soria, Luis Brandoni y Eduardo de Pedro, así como también Jorge Taiana. El evento tuvo mucha presencia del Gobierno actual -aunque el presidente Alberto Fernández no fue al acto- que tiene como objetivo reforzar lazos con la comunidad judía argentina, con la que tuvo varias subidas y bajadas a lo largo de los años.

Luego, el acto siguió con el entono de ambos himnos nacionales. Fueron momentos muy emotivos para los asistentes. Continuó con una plegaria en la que Martín Goldberg recitó el kadish, y el padre Rodrigo Valdés, realizó una invocación religiosa y un pedido de paz.

Otro momento conmovedor del acto fue cuando dio su testimonio Miri Ben Zeev, viuda de Eli, una de las víctimas del atentado. La mujer destacó: "Estamos aquí, Eli no. Pero estamos acá, Eli tiene continuidad aquí en nuestra amada Buenos Aires, la París de Sudamérica". Luego agregó: "Hoy todos sabemos que no hay lugar seguro en el mundo para los judíos e israelíes y sus instituciones". Por último, cerró su discurso consternada "A las 14.30 de aquel día aún estábamos riéndonos y planificando la tarde. Un rato después todo se derrumbó, Estamos hoy aquí de pie, para recordar y no olvidar".

La siguiente fue la embajadora de Israel, Galit Ronen, que comenzó explicando: "Es un día triste, duro, un día difícil para Israel y para la Argentina. Lo único que me separa de los escombros son treinta años, treinta años y sabemos la verdad. Quienes son los responsables de este atentado y del que vino dos años después. Su nombre es Hezbollah, su apellido es Irán. Hace años que esperamos justicia, y la justucia tarda. Es casi tan silenciosa como los segundos que preceden a una tragedia como esta".

La embajadora hizo hincapié en el pedido de justicia que ya tiene años: "La falta respuesta, y de castigo a los culpables que planearon y ejecutaron seguramente influyó para el atentado dos años después", y cerró con una fuerte declaración: "La sociedad tiene derecho a saber qué pasó".

También habló el ministro de Justicia, Martín Soria. "Nuestro Gobierno nacional, el Estado argentino, está comprometido con el deber de trabajar para lograr una justicia, que aunque sea lenta, deba llegar necesariamente a la verdad", afirmó. La nota curiosa fue que luego del discurso del representante argentino, uno de los asistentes con una bandera de Israel le gritó "hipócrita", que se fundió con los tenues aplausos.

El último en hablar fue el viceprimer ministro israelí Gideon Saar quien comentó, entre otras cosas, que "es la justicia la que tiene que investigar y el poder político el que tiene que dar herramientas". Resaltó también la reactivación a la unidad de investigación del atentado a la AMIA, en 2018, y se sumó al pedido de justicia de la embajadora: "La justicia, aunque sea lenta, debe actuar. Es la única manera de llevar paz a Argentina y a Israel", dijo, mientras se llenaba de aplausos.

Por último, siguió en la línea crítica hacia Irán: “El único objetivo de Irán es liberarse de sanciones, lograr fondos para fortalecer el terror y la inestabilidad en la región y en el mundo. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para que llegue la justicia? ”, se preguntó. Y añadió: "Decimos alto sus nombres y las de todas las víctimas. Debemos exigir justicia, nunca debemos permitir que gane el mal".

Por último, en el cierre del acto, se escuchó la canción "Barro tal vez", de Luis Alberto Spinetta.