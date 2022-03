Atentado a la Embajada de Israel: estuve allí y así lo viví

Aún recuerdo los trozos de vidrio incrustados en toda la cama y los que quedaron clavados en la pared. El rollo de la persiana se desprendió de la ventana y se estrelló contra la pared de enfrente. Era una habitación pequeña. Desde la ventana hacia afuera sólo había nubes de polvillo y humo. Así estaba mi cuarto. Eran las 15.30 y la bomba había explotado poco antes de las 15, a unos 30 metros de allí. Acababa de llegar al departamento con Sebastián, a quien conocí esa mañana en el preuniversitario de Comunicación Social que estábamos empezando. El departamento quedaba en Suipacha, a unos 20 ó 30 metros de la esquina con Arroyo. Allí vivía mi tía Lourdes y justo estaba con Ana, mi prima, y sus dos hijos, Pancho y Dolores. Como no estuve allí en el momento de la explosión, no sabían qué había pasado conmigo y fue un alivio cuando vieron que llegaba al departamento y que estaba bien. Sebastián y yo queríamos saber cómo había sido. Y así me lo contó Ana:

En ese momento Pancho tenía 3 años y Dolores, 5. El departamento daba hacia el patio de la Embajada de Israel. Como cuenta Ana, fue tan fuerte la explosión que a los chicos no los vio más. Continúa su relato y llega al momento de susto y nervios cuando de repente Pancho salió corriendo hacia el ascensor -creyendo que funcionaba normal- y frenó al darse cuenta de que desde ese quinto piso era todo un hueco gigante hacia abajo.

"Imagino que la guerra es así"

Tras la explosión, los vecinos de calle Suipacha -como cuenta Ana Costaguta- salieron a la calle. Al rato volvieron a sus respectivos departamentos, ya que las puertas habían sido arrancadas por el efecto de la explosión, así que había peligro de robos y asaltos. Lo mismo con las puertas de los ascensores, todos desprendidos por el sacudón.

Por otra parte, el dolor no fue inmediato. Era la primera vez que ocurría un atentado así en Argentina. Una estudiante que vivía en el mismo edificio me contó días después que cuando explotó la bomba sintió como "papel picado" en su rostro y cuerpo. Con el transcurso de los minutos comenzó a sangrar y a sentir dolor. Claro, no era era papel picado, sino que trozos de vidrio. Pero la explosión en sí le hizo olvidar el dolor.

El siguiente testimonio es de Alejandro, un familiar que en ese momento estudiaba medicina en la Universidad de Buenos Aires. Describe con mucho dolor lo que comenzaba a mostrar la calle. Describe lo que yo también viví y que se resume en esta triste frase: "la guerra es así".

"¿Cómo continuás después de eso?"

En centenares de metros a la redonda los cristales de los edificios quedaron destrozados y algunas casas presentaban serios daños y amenaza de ruina. Sangre por el suelo, cañerías rotas que inundaban la calle de agua, olor a gas, una docena de coches que habían quedado reducidos a un montón de hierros retorcidos. Los equipos de bomberos y de Defensa Civil se esforzaban en retirar los escombros para tratar de salvar a las posibles víctimas todavía sepultadas. De vez en cuando se sacaba en camilla algún herido o el cadáver destrozado por completo de una persona. Así describía lo que estaba pasando allí el diario español El País y en lo personal, ¿cómo seguís después de experimentar esto?

"Viví en Israel pero nunca había visto el terrorismo tan de cerca como lo fue acá"

Sebastián Gluzman nació en Mar del Plata y vivió en Israel a principios de los 90. La embajada de la calle Arroyo era un lugar que frecuentaba en cada viaje que hacía a Buenos Aires, por lo que se sentía familiarizado con el lugar, al punto de admitir que una de las sensaciones que vivió la tarde del 17 de marzo fue que pudo haber sido "una víctima más".

"Yo había estado en la embajada cuando hice los papeles para ir a vivir a Israel y tenía amigos allí. Lo que sucedió en 1992 me tocó de cerca porque podría haber estado yo en el edificio (de la embajada) como también algunos de mis amigos o conocidos. Sentí frustración de que esto haya sucedido en mi país, que es Argentina, que históricamente ha sido un país neutro".

En ese entonces muchos también compartían la idea de que en el mundo Argentina dejaba de ser un país neutral porque ya se estaba metiendo en el del terrorismo internacional.

En el siguiente audio, además de expresar su afinidad con la comunidad judía y su frustración con el gobierno de Carlos Menem Sebastián también describe cómo estaba mi habitación tras la explosión. Esto se debe a que cuando ocurrió el atentado, él y yo estábamos iniciando el preuniversitario de Comunicación Social. Ese martes 17 de marzo al mediodía me propuso que fuéramos a buscar trabajo. Fuimos al Mc Donald's de calle Florida. Llenamos un papel y nos contrataron. Si no hubiese hecho eso probablemente habría pasado la siesta en el departamento de calle Suipacha, con lo que eso significaba. Es que de no seguir la propuesta de Sebastián muy probablemente yo hubiese sido uno más en la lista de heridos o fallecidos por el atentado:

Mi testimonio

Esa mañana había conocido a Sebastián en uno de los recreos. Me contó que para poder vivir en Buenos Aires si o sí tenía que trabajar. A las 13 terminamos de cursar y después de dejar un currículum en Mc Donald's fuimos a la Televisión Pública (exATC) a ver algún programa en vivo. No recuerdo si llegamos o no al canal pero sí que el periodista Daniel Mendoza (quien el 17 de agosto de ese año decidió quitarse la vida) estaba parado en la puerta del canal. Le preguntamos qué pasaba y directamente nos señaló con el dedo la torre Prourban (conocido como "el rulero") de Libertador y Carlos Pellegrini. Nos dimos vuelta y estábamos viendo esta conocida postal del atentado a la embajada: Torre Prourban durante el martes 17 de marzo de 1992, a las 15 horas, aproximadamente.

Era en la zona donde yo estaba parando. Prácticamente hicimos corriendo la docena de cuadras desde ATC hasta Arroyo y Suipacha. Cuando llegamos había un cordón policial. Heridos, más heridos, escombros, humareda y mucho más. Pero yo quería pasar y -como describió Alejandro en el audio- ver a mis familiares. Sinceramente no le presté mucha atención al escenario. Quería pasar y subir al departamento, ubicado en Suipacha, a metros de Arroyo. Una vez que nos dejaron pasar, fuimos corriendo, subimos las escaleras y finalmente comprobamos que todos estaban bien. Empecé a "aterrizar" cuando fui a mi cuarto y vi mi cama repleta de vidrio. Ahí me di cuenta de que si no hubiera sido por la iniciativa de buscar trabajo de Sebastián la historia sería otra, o todo habría terminado allí.

Estaba empezando una nueva etapa en mi vida. Y a metros de mí había personas bajo los escombros, como admitió el presidente Carlos Menem horas después. Difícil de asimilar, comprender y sentir.

Nadie está preparado para caminar en el epicentro de una tragedia y menos, desde allí abrir bien grande los ojos para empezar a experimentar, en forma simultánea, el dolor y la comprensión.

"Nada te turbe" y esa estampita que entró por la ventana

Mucho no conté de mi tía Lourdes. Tampoco hay mucho para decir de alguien que manejaba a la perfección la sabiduría con el silencio y el amor. Y el resultado final, la sensación de esperanza y optimismo. Sí puedo decir que era de esas señoras que tenían su Biblia con sus estampitas. Y como era de esperar, con la explosión volaron la Biblia con las estampitas. Pero después pasó esto que nos cuenta Ana y que para mí también significó que a pesar de todo, la vida te pide que escuches tus latidos: