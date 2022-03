Quiso hacer un trámite, no pudo entrar por no tener el pase sanitario y acabó destrozando el lugar

Una mujer destrozó un registro civil en González Catán, partido de La Matanza, por no poder realizar un trámite. "¡Filmame! ¡Filmame!", dice la protagonista en el video que fue capturado por un empleado que presenció el hecho y que se viralizó este miércoles. Sus palabras están acompañadas por imágenes contundentes.

El ataque de ira comenzó cuando los empleados municipales se negaron a atender su reclamo debido a que no contaba con pase sanitario. La mujer iba al lugar en representación de su madre pero no contaba con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus y por eso los empleados no quisieron atender a su reclamo.

Presentar pase sanitario es requisito excluyente en el registro civil que Carmen Giagnoni (47) destrozó en medio de un ataque de ira. Al no ser atendida en el registro civil, golpeó los vidrios de la entrada y empezó a gritar a los empleados: "No me importa que me filme. Ustedes porque están ahí metidos es una burocracia", gritaba enfurecida y obstinada en permanecer en la oficina aun cuando los empleados amenazaron con llamar a la policía.

"¡Llamá a la Policía porque no me voy a mover de acá! ¡Quiero los trámites de mi mamá!", dijo a los empleados que no hicieron nada por detener el impulso violento de la mujer. La oficina quedó en pésimo estado tras el ataque de furia de la ciudadana que fue detenida por estos hechos de violencia.

De acuerdo a las disposiciones del gobierno nacional, el pase sanitario es obligatorio para fiestas multitudinarias, eventos masivos y viajes grupales a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires la medida es aun más radical y el pase sanitario que acredita el esquema de vacunación completo es un requisito para realizar trámites en oficinas municipales y provinciales.