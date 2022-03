Un estudio de Harvard arrojó recomendaciones para quienes odian su trabajo

Solemos escuchar frases como “elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida" o “trabaja de lo que te apasiona”, pero la realidad es que, por más que sea algo que elijas, ¡el trabajo perfecto no existe! Es por eso que Harvard Business Review elaboró una lista con algunas recomendaciones para intentar que lo odies, o al menos no la pases tan mal.

Sin importar cuál es el motivo o la razón por la que odias tu trabajo, Harvard brinda algunos consejos para revertirlo.



5 consejos de Harvard para disfrutar más tu trabajo

1. Si no puedes estar en el trabajo que amas, ama el trabajo en el que estás.

Este punto puede sonar un poco contradictorio, pero si lo analizas en profundidad tiene un poco más de sentido. La idea es que enfoques tu energía en las oportunidades que tu trabajo te puede ofrecer, desde experiencias hasta nuevos puestos que signifiquen un crecimiento profesional.



2. Construye relaciones profesionales.

Todos los trabajos, sin importar de qué se trate, ofrecen la posibilidad de construir relaciones profesionales y conocer a nuevas personas. Aprovecha tu tiempo para hacer buenos contactos, ya que estos son los que en un futuro te pueden llegar a acercar nuevas oportunidades.



3. Aprovecha la experiencia como crecimiento personal. Las situaciones que nos incomodan o que no nos hacen sentir bien son un gran pretexto para crecer personalmente. Puede ser una buena oportunidad para desarrollar algunas habilidades - agilidad, resiliencia, ingenio y más- que te servirán no solo para futuros trabajos sino también en tu vida privada.

Fuente: Alex Kotliarskyi (unsplash.com)

4. Analiza si lo que no te gusta se puede cambiar.

Muchas veces solemos ahogarnos en un vaso de agua sin siquiera intentar buscar una solución previa. Pensar una y otra vez sin buscar una alternativa no es un buen plan. Quizás puedes acercarte a tu jefe para plantearle cuáles son las cosas o situaciones que te molestan y así intentar encontrar una solución.

Estas conversaciones suelen tener muy buenos resultados, ya que muchas veces ese mismo problema afecta a más de una persona solamente que no lo dicen. Al menos probar vale la pena.

5. Intenta no repetir el mismo patrón.

Si decides finalmente renunciar a tu trabajo lo ideal es que analices las situaciones o cosas que verdaderamente no te gustaron y las que no estás dispuesto volver a experimentar. De esta manera vas a poder considerar más objetivamente las nuevas propuestas que te lleguen para evitar volver a elegir un espacio en el que no te sientas a gusto?



¿Qué te parecieron estos consejos de Harvard para odiar un poco menos tu trabajo? ¿Cuál otro agregarías?