Qué mantiene viva la leyenda del Flaco Spinetta a 10 años de su muerte

Luis Alberto Spinetta, “El Flaco”, nació el 23 de enero de 1950 y desde muy pequeño incursionó en el mundo musical influenciado por su padre, cantante de tango amateur. Debutó como músico en 1964 en el concurso televisivo Escala Musical, y comenzó una prolífera carrera como compositor, guitarrista y cantante, dibujante, poeta, escritor, dejando un inmenso legado llegando a editar más de 350 canciones propias.

En su camino por la música lideró bandas legendarias como Almendra; Pescado Rabioso; Invisible; Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto, que fueron influyentes decisivas en la evolución del rock nacional y latinoamericano, ya que incorporaron géneros como hard rock, blues, y rock progresivo en la escena musical. También incursionaron en la fusión jazz -rock y tango-rock. El Flaco fue uno de los músicos más respetados del rock nacional y reconocido internacionalmente.

La canción Muchacha ojos de papel, una de sus composiciones más famosas, fue considerada en el año 2002, por la revista Rolling Stone y por la MTV como la segunda mejor canción de la historia del rock argentino. Fue tan relevante su influencia en el rock nacional que se instituyó como Día del Músico la fecha de su nacimiento.

El Día del Músico en nuestro país se celebra en conmemoración al nacimiento del gran Luis Alberto Spinetta

Los músicos necesitaban un día que los represente, ya que, si bien existe el Dia de la Música, que se celebra el 22 de noviembre, querían contar con un día en el que se pudiera debatir sobre sus condiciones de trabajo y desde Instituto Nacional de la Música se impulsó el proyecto de ley. A partir del 23 de enero de 2015 se celebra el Día del Músico en Argentina, establecido por la Ley 27.106. La fecha elegida es la del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, ya que muchos coincidieron en que él reunía las condiciones como compositor, interprete y ejecutor de instrumento.

Además de su excelencia en el plano musical, se destacaba su solidaridad, ya que se sumó a causas públicas como su participación en un festival de rock en solidaridad con los maestros que realizaron un ayuno en reclamo de mejores condiciones salariales y de una ley de financiamiento educativo, en la llamada Carpa Blanc en 1997. También dedicó un show en octubre de 2006 a las víctimas de un accidente ocurrido días antes, que pertenecían al Colegio Ecos y siempre se comprometió con sus familiares.

No se puede dejar de mencionar su amor por el Club Atlético River Plate. Es conocida la anécdota que vivió con su hijo Dante, quien en 2005 fue telonero de Lenny Kravitz y entusiasmado invitó a Luis, su padre, para que toque una canción. La idea era atractiva, pero, había un pequeño detalle, no tan pequeño… el recital era en la cancha de Boca y los Spinetta son hinchas de River. Como no iban a perder la oportunidad de participar del evento, se les ocurrió una manera original de solucionar la cuestión, se vistieron con remeras blancas y las correas de las guitarras de color rojo que les cruzaban el pecho. Es decir, tocaron con la camiseta de River en la cancha de Boca.

Impensado: Spinetta vestido de River en plena Bombonera

Su ultimo concierto antes de su fallecimiento lo realizó el 14 de junio de 2011 en Chile, en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago y se destaca un homenaje a Gustavo Cerati, con el cover de Soda Stereo "Té para tres".

A pesar de su desaparición física, el 8 de febrero de 2012, el Flaco no murió, porque, luego de su fallecimiento se inició un movimiento de recuperación de su obra con exposiciones, homenajes y obras musicales, exhibiciones con material gráfico inédito “los libros de la buena memoria”.

La Fundación Konex le otorgó el Premio de Honor como personalidad destacada ya fallecida de la Música Popular Argentina, en el año de su fallecimiento. El canal National Geographic estrenó el tercer capítulo de la serie BIOS. Vidas que marcaron la tuya, un documental basado en la vida y obra del artista argentino. "Los Amigos" es un disco póstumo, editado en noviembre 2015 para perpetuar las últimas grabaciones del Flaco, Son sesiones registradas en el estudio en marzo de 2011 por el ingeniero Mariano López. El 23 de enero de 2020, al cumplirse los 70 años de su nacimiento, la familia presentó "Ya no mires atrás", un segundo disco inédito con grabaciones de 2008 y 2009 encontradas en un pendrive.

Por todo esto podemos decir que el Flaco no se fue, sigue presente en nuestra memoria y en nuestra música.