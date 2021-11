En el día de la música, Fito Páez lanzó el primer álbum de la trilogía “Los Años Salvajes”

Fito Páez supo una vez más refugiarse en la música. Esta vez para combatir el aislamiento ocasionado por el COVID-19. El resultado de esto lleva el nombre de “Los Años Salvajes” y la primera entrega realizada el día de hoy, es apenas el principio.

En el día de la música Fito Páez deleitó a sus seguidores con el primer capítulo de esta trilogía bautizada como “Los Años Salvajes”. “Este primer álbum que lleva el nombre homónimo 'Los años salvajes' fue grabado en Los Ángeles en junio del 2021 en los estudios East West e Igloo”, comunicaba a través de sus redes sociales el músico rosarino. Además, según indicó su sello, la segunda entrega se realizará en febrero de 2022 y será una obra instrumental grabada en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. Por último, el tercer volumen consistirá en un disco en el que Fito Páez estará acompañado sólo por su formidable piano.

Si bien el nombre del álbum podría remitir a aquellos años en los que Fito dejó su rosario natal, para explorar y crecer en el under porteño, el artista deja en claro que esto no es así. “El título del álbum no hace ninguna alusión nostálgica a años salvajes pasados. Más que nada, se centra en el presente”, dice y agrega: "Hay una canción dedicada a Fabi Cantilo que habla de como nos encontramos en la vida: ‘Encuentros cercanos’. Otra potente es ‘Lili and Drake’, que es una historia de amor de personas que están en búsqueda de su identidad. ‘La música de los sueños de tu juventud’ la compuse dos semanas antes de comenzar la grabación en Los Ángeles y creo que es una de las frutillas de 'Los años salvajes'”.

En el arte de tapa se ve a un Fito joven, posando con su pelo largo y anteojos característicos de aquellos años, a los cuales tranquilamente podríamos referirnos como “Los Años Salvajes”.

Arte de tapa de Los años salvajes, (Foto: Sony).

A continuación el listado de temas de la primer entrega de la trilogía "Los años salvajes”

1-Vamos a lograrlo

2-Lo mejor de nuestras vidas

3-Shut Up

4-La música de los sueños de tu juventud

5-Caballo de Troya

6-Sin mí en vos

7-Lili and Drake

8-Encuentros cercanos

9-Beer Blues (Feat. Elvis Costello)

10-Los años salvajes (Feat. Fabiana Cantilo)