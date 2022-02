¿Se suma al plantel de Gallardo? Castellanos definió su futuro

Valentín Castellanos, actual jugador del New York City FC de la Major League Soccer de Estados Unidos, fue uno de los apuntados por Marcelo Gallardo en los primeros días del mes de enero para reforzar la delantera de River Plate de cara a la exigente temporada 2022.

El mendocino también fue tentado por Palmeiras de Brasil, actual bicampeón de la Copa Libertadores de América. El equipo brasileño ofertó 9.600.000 dólares por su pase, pero fue rechazada por el equipo estadounidense, miembro del mismo grupo empresario que el Manchester City (City Group).

Si bien el delantero se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo tras recibir su llamado, su idea es en el próximo mercado de pases dar el salto al fútbol europeo. Por este motivo es que desde su entorno surgió que tendría definido quedarse en Estados Unidos para luego buscar su transferencia al Viejo Continente.

En los primeros días del año, en una entrevista con TyC Sports, Taty reconoció haber sido seducido por el llamado del Muñeco: "Se contactaron de River conmigo y con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá, y obvio que si te llama Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no se le puede decir que no. Es muy lindo que te llamen del cuerpo técnico de Gallardo y que estén interesados en vos. Estamos viendo, no se cerró la puerta para nada y vamos a ver qué pasa en estos días"