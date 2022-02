Facebook e Instagram podrían dejar de operar en Europa

Meta, empresa matriz de Instagram y Facebook, dio a conocer su informe anual para la Comisión de Valores y Bolsa donde deja entrever que podría dejar de operar en Europa.

Este es un problema que se viene arrastrando desde 2020 donde la empresa que dirige Mark Zuckerberg comunicó al Tribunal Supremo de Irlanda que no veía posible seguir operando en Europa si los reguladores de dicho país paralizan la transferencia de datos personales a Estados Unidos.

Según dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los europeos tienen sus datos privados bajo la decisión Schrems II, lo que afecta el uso de datos de los ciudadanos europeos para con Instagram y Facebook.

El Schrems II es el Comisionado de Protección de Datos contra Facebook Irlanda y Maximillian Schrems, donde el 16 de julio de 2020 se concluyó la anulación del Escudo de privacidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos por sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. De este modo, no se pueden transferir datos de Instagram y Facebook de los ciudadanos de la Unión Europea hacia Estados Unidos.

La normativa europea sobre datos impide a Meta introducir los datos de los europeos en los servidores estadounidenses. Según Meta, procesar los datos de los usuarios entre países es crucial para su negocio, tanto desde el punto de vista operativo como de la publicidad.

Asimismo, si Meta no cambia el método para compartir información en Facebook e Instagram, las redes sociales de Mark Zuckerberg podrían dejar de operar en los países de la Unión Europea.

La compañía de Mark Zuckerberg viene atravesando muchas malas noticias tras la declaración de pérdida de miles de usuarios activos en Facebook y su caída en la bolsa como reacción.

Según la perspectiva europea, el problema radica en que Estados Unidos no ofrece las garantías suficientes para proteger la privacidad de los datos personales de los usuarios.

En un comunicado de la compañía de Zuckerberg en 2020 ya habían advertido: "si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los CCE o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa".

Por su parte la directora de Protección de Datos de la empresa, Yvonne Cunnane, declaró ante el Tribunal Supremos de Irlanda en 2020 que: “No está claro cómo la compañía podría continuar brindando los servicios de Facebook e Instagram en la Unión Europea”.

Este sistema, llamado Escudo de Privacidad, era utilizado por Facebook para poder seguir extrayendo datos personales de sus usuarios europeos y enviarlos a la sede de la compañía en Estados Unidos. Este mecanismo permitía a Facebook librarse de las estrictas medidas europeas de protección de datos.

“Si no podemos transferir datos entre los países y regiones en los que operamos, o si se nos restringe la posibilidad de compartir datos entre nuestros productos y servicios, podría afectar a nuestra capacidad de prestar nuestros servicios, a la forma en que los prestamos o a nuestra capacidad de orientar los anuncios”, declararon desde Meta.

Por otro lado, si Meta no cede ante las regulaciones de datos de la Unión Europa podría significar una pérdida millonaria para la compañía.