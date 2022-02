La odisea de esta numerosa familia mendocina en su primer día de clases

Las mochilas, uniformes, madres y padres de la mano con sus hijos volvieron a ser los protagonistas de las calles mendocinas. La vorágine del inicio de clases para todos es compleja pero para esta familia de 11 integrantes, de los cuales 7 están escolarizados, la logística será la clave para sobrevivir al ciclo lectivo 2022.

Fran Bär tiene 41 años y está casado desde hace 15 años con Magda Irañeta (37), la pareja tiene 9 hijos, el mayor Juan Bautista de 14 años, Amparo de 12, Juan Pablo de 10, Catalina de 8, José de 6, Ignacio de 5, Guadalupe de 3, Manuel de 1 año y medio y el pequeño Bosco de tan solo 2 días. A simple vista se puede observar una familia común y corriente pero según sus palabras..."nos consideramos extremadamente normales aunque si nos ves a todos por la calle te cruzás de vereda, sin dudas...".

"Tener una familia es un desafío de todos los días, pero sabemos que lo más importante somos nosotros como matrimonio. Cuidarnos a nosotros dos en primer lugar hace que nuestro amor se derrame sobre los hijos y eso ya es garantía de felicidad para todos. Si bien llama la atención lo numerosa que es nuestra familia, es todo bastante normal sólo que somos un gran equipo", dijo Magda.

El comienzo de clases ocasiona un verdadero caos para las familias, desde la compra de los útiles, los uniformes hasta la logística de los traslados en la entrada y salida del horario escolar. A todo eso se suman las actividades extraescolares que muchos niños y adolescentes realizan, todo eso multiplicado por 9 puede resultar una tarea de alto riego para cualquier pareja pero los Bär toman esta dinámica de una forma natural, descontracturada y con mucho sentido del humor.

El más grande de los hermanos tiene 14 años y el más chiquito tan sólo 2 días de nacido

"Nosotros no somos naturalmente ordenados pero la realidad nos ha llevado a organizarnos lo mejor posible para llevar esta familia adelante. Los educamos mucho en la autonomía para que no dependan de nosotros más que para lo necesario. Nos sorprendemos de las cosas que son capaces de hacer y uno los subestima", contó Fran quien el viernes, luego de hablar con MDZ, salió camino al hospital para recibir a su noveno hijo.

La logística es clave en cualquier familia pero en una familia numerosa es crucial contar con el apoyo de otras personas del entorno. "Las familias numerosas no salimos adelante solas, es muy bueno lograr una comunidad con otras familias. Así nos apoyamos unas a otras", dijo y agregó: "Tenemos un grupo de WhatsApp y alguien preguntó por botellitas de agua, inmediatamente entre hermanas y cuñadas empezaron a tirar precios y comparar calidad hasta llegar a la conclusión de qué era lo que convenía, en esos casos nos organizamos para que una de ellas compre lo que necesitamos y después dividimos".

Los gastos que conlleva tener 8 niños en edad escolar no son menores, la economía familiar se pone a prueba de forma permanente y las estrategias para reutilizar algunos materiales, ropa y zapatillas están a la orden del día. En el caso de los Bär desde finales del 2021 siguen de cerca las promociones de útiles escolares buscando las mejores alternativas junto con otras familias amigas con las que intercambian información sobre las oportunidades que van surgiendo en relación al calzado, ropa y demás utensilios escolares.

"Tres de los chicos cumplen años en enero, y no faltó la abuela y la tía que de regalo de cumpleaños les trajeron las mochilas y zapatillas que estaban necesitando para este año", contó Magda.

Una constante que se da en las familias que tienen más de un hijo o hija es la ropa o calzado que se "hereda" entre los hermanos. "Desde hace varios años que venimos reutilizando mochilas, cartucheras, uniformes, zapatillas...pero este año ya no daba para más. Se nos vino una compra importante en todos esos rubros. El tema es lograr lo que todos los padres buscamos: cosas de buena calidad pero con un precio lógico...los tiempos no están para hacer grandes gastos", destacó y agregó: "Frente a nuestra casa vive doña Chicha, una costurera que tiene 101 años. Gracias a ella arreglamos los uniformes que están rotos, alargamos ruedos para los que crecieron, colocamos botones...una grande doña Chicha".

Las estrategias para el día a día son variadas, las rutinas que tienen que ver con la higiene y el cuidado de los más chiquitos son beneficiosas para la organización familiar pero también la confianza en la autonomía de los chicos, darles la posibilidad de aprender en base a las experiencias cotidianas es clave para esta familia.

"Tener una familia grande es exigente en lo económico y eso nos hace pensar muy bien qué es necesario y qué no. Cata quería gastar sus ahorros en zapatillas nuevas y en realidad no las necesitaba. Cuando fue con sus ahorros y vio los precios de las zapatillas se dio cuenta por que no hacía falta hacer ese gasto y se puso a lavar sus zapatillas que quedaron "como nuevas" y sus ahorros intactos", agregó Fran.

Los días previos al comienzo de clases

Cualquier madre o padre que tiene hijos en edad escolar es testigo y protagonista del caos que genera el inicio de clases. Desde las compras de los uniformes y útiles escolares hasta la organización de las rutinas diarias que deben combinarse con los horarios de entrada y salida del colegio.

Con tantos niños, se multiplica la cantidad de cuadernos que hay que forrar, rótulos que poner, nombres a cada uno de los útiles y carátulas para hacer. "Es un trabajo titánico que resulta posible si entre todos ayudamos, así Bauti ayuda a dibujar las carátulas de los varones y Ampi las carátulas de las mujeres. La tía Mili se vino una tarde a casa y nos ayudó a colocarle nombre a cada útil de las cartucheras, un programón...", contó Magda y agregó: "Cuando crees que tenés todo listo siempre aparece un pendiente...pero no hay que desesperar, porque las clases arrancan pero tenemos tiempo para seguir acomodándonos".

"Estos días están siendo una escuela de manejo de emociones para todos nosotros..."

Al ser consultados por el tiempo que les lleva prepararse antes de salir camino al colegio, el matrimonio contó que se levantan antes de las 6 AM pero no siempre logran llegar temprano ya que son muchas las variables a tener en cuenta cada mañana.

"Cuesta muchísimo llegar temprano al colegio. Una vez más es el gran desafío: salir de casa temprano bien peinados, lavados los dientes, uniforme en condiciones, útiles del día y habiéndose hecho cada uno su cama...todo un desafío", dijo Magda y agregó: "Más allá de los nervios del primer día, arrancamos con mucha ilusión y expectativas por un nuevo año escolar".