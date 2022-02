Peligra el inicio de clases: el SUTE podría convocar a un paro

Lejos de llegar a un acuerdo en la previa del inicio del año lectivo, el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación en Mendoza no llegó a un acuerdo con el Gobierno provincial, en el marco de la paritaria que se concretó hoy en el estadio cubierto Arena Aconcagua (ubicado en el parque General San Martín). En líneas generales, la propuesta oficial de aumentar 16% el sueldo de los cerca de 60 mil educadores que componen el sistema educativo de la provincia, no convenció al sector y ahora no se descarta que en las próximas asambleas decidan convocar a un paro de actividades.

Así las cosas, el inicio del anunciado retorno de más de medio millón de estudiantes de todos los niveles a las aulas, se vería frenado en el marco de una negociación que recién hoy ha comenzado en un clima de intenso malestar entre los docentes. Carina Sedano, actual titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) destacó que no solo la oferta del incremento salarial que “no se ajusta al ritmo de la actual inflación, sino que el bono que se ofrece en forma no remunerativa y atado al presentismo es una falacia que enmascara la verdadera realidad de los docentes”.

El viernes pasado, el SUTE convocó al plenario provincial, luego de que se realizaran reuniones entre trabajadores de la educación en los diferentes departamentos. De acuerdo al balance expresado por Sedano, en aquellas instancias había quedado en claro que el sector requiere de una mejora del 50% en los salarios que además piden de manera expresa, cobrar en blanco. “El 16% de aumento que ofreció el gobierno para los tres primeros meses de enero a junio en el básico conformado no acumulable, no es adecuada a las necesidades actuales”, dijo Sedano y recalcó que la inflación actual va muy por delante de los ofrecimientos del Gobierno de Rodolfo Suarez.

En ese marco, desde el SUTE aseguran que no descartan concretar medidas de fuerza. “Ya se está pensando en un paro. El hecho de haber atado el bono al presentismo, es un algo que ha generado mucho enojo entre los docentes”, dijo Sedano y destacó en que en líneas generales, el aumento en relación con el bono del año pasado es del 1.200 pesos.

Desde el Gobierno provincial, en tanto, destacaron que la propuesta que se llevó hoy a la mesa de negociación estuvo compuesta por un "mix" de aumentos porcentuales que en suma, implican un 46% de incremento para todo el año. El esquema así, se presentó dividido en seis cuotas que incluían un 16% desde marzo y 5% por mes de julio a noviembre. A ello, las autoridades habían propuesto incluir una suma anual de 115 mil pesos no remunerativos y no bonificables, a pagar en 12 meses, partiendo de los 7.200 pesos desde enero a marzo y culminando en un pago de 12 mil pesos durante noviembre y diciembre.