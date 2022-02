Por qué está en debate el uso de barbijo en las escuelas

A finales del año pasado se confirmó la noticia de que el barbijo dejaba de ser obligatorio en el colegio para los chicos que estaban desde nivel inicial hasta tercer grado inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, pero recientemente se está discutiendo la idea de que esta opción debería extenderse a todos los niños y jóvenes que están en edad escolar. Esto se da debido a que el uso del tapabocas puede dificultar la comunicación y el entendimiento para los chicos, sobre todo los más niños y los que cuentan con problemas para expresarse o tienen dificultades de aprendizaje.

Mientras el gobierno de la Ciudad adelantó que el uso de barbijo sólo será obligatorio a partir del segundo ciclo, Nación lo incluyó como obligatorio a partir de primer grado en el protocolo de "Aula segura" diseñado por los ministerios de Salud y Educación.

Sobre este tema opinan los padres a pocos días del inicio de las clases refiriéndose a la incomodidad que provoca el barbijo en el día a día dentro de una institución educativa. Por ejemplo, la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación comparte constantemente comunicados e informes sobre el tema. Desde la organización manifiestan por qué están en contra del uso obligatorio tapabocas en las escuelas. No se trata sólo de la incomodidad sino de las implicancias pedagógicas que el mismo puede tener.

Expertos en educación sostienen que los chicos no deberían utilizar barbijos en las escuelas debido a las alteraciones psicológicas en el ámbito afectivo y social por que provoca el uso del barbijo de manera prolongada, sobre todo a futuro.

Los barbijos pueden dificultar la comprensión para los chicos más pequeños

El mismo Adolfo Rubinstein, exministro de salud de la Nación se plantea en su cuenta de Twitter sobre el tema: "El protocolo de vuelta a clases que presentó Nación no hace más que dejar en evidencia que el gobierno está encerrado en un espiral de terquedad y ceguera insostenible. ¿Por qué toman con niños, en especial los de escuela primaria, medidas que no se toman con adultos?". Obviamente, en innegable el defecto de que los niños no puedan ver la boca de sus profesores o de sus compañeros, ya que la cara y las expresiones que hacemos son fundamentales para expresar lo que queremos transmitir.

El protocolo de vuelta a clases que presentó @EducacionAR no hace más que dejar en evidencia que el gobierno está encerrado en un espiral de terquedad y ceguera insostenible. ¿Por qué toman con niños, en especial los de escuela primaria, medidas que no se toman con adultos?uD83DuDC47uD83CuDFFC — Adolfo Rubinstein (@RubinsteinOk) February 10, 2022

Sobre el tema de la libertad que tiene el niño comparado con la que tiene el adulto Rubinstein también se pregunta "Los adultos hemos retomado casi totalmente la normalidad en nuestras vidas, ¿por qué están tan empecinados en seguir castigando a los chicos que hace dos años están a merced de decisiones que están hipotecando su presente y futuro?".

Países europeos que abandonaron la medida

Países como Dinamarca, Suecia, Italia o, en un futuro cercano, España son algunos de los ejemplos de países que ya abandonaron (o abandonarán) las medidas contra el covid y dejan a sus habitantes con la elección de usar o no el tapabocas libremente tanto en las escuelas, como en la vida del diaria. Del mismo modo, este es el futuro hacia el que se dirige la mayoría de Europa, que ya está viendo con buenos ojos abandonar los protocolos que se mantienen hace casi dos años y que ya se sienten innecesarios ante la baja de la mortalidad del virus.