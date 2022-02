Cortó con su pareja por medio de un cartel el día de su boda

Todos saben que el momento de finalizar un vínculo amoroso es una de las decisiones más difíciles de afrontar y muchas son las razones por las que una pareja llega a su fin, entre ellas la infidelidad, la perdida de interés por el otro, la falta de comunicación. Pero en este caso, el motivo por el que una joven mujer residente de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia decidió no casarse con su prometido es -cuanto menos- curioso, aunque, más curiosa aun la forma de anunciárselo al novio, nada menos que el mismo día de su boda.

La exnovia no comunicó su decisión personalmente sino que, para romper con su pareja escribió una pancarta y la colocó en una plaza céntrica de la ciudad, haciendo público el tema. Decidió cancelar su próxima boda al enterarse que su futuro esposo se estaba gastando su dinero en alcohol y con los amigos.

El mensaje de la mujer hacia su casi marido

El mensaje no va firmado, pero no deja mucho lugar a dudas: "Nicolás S. ya no hay boda. Seguí gastando tu plata en beber con tus amigos. ¡Ni vengas a mi casa!". Le manifiesta que rompe la relación y también expone los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

Lógicamente el cartel se hizo viral y muchos vecinos y empresas de la ciudad intentan localizar al mencionado Nicolás S. para buscar se reconcilie con su novia. Armaron otra pancarta “Nico, vos cásate. Te ayudamos”. El tal Nicolás fue motivo de todo tipo de comentarios en redes sociales y los usuarios le brindaron miles de consejos para que recupere a su novia y se case.

A partir de esto hay ofrecimientos de local para la fiesta, una despedida de soltero, DJs, el más llamativo es el de un gimnasio que se ofrece a entrenarles para que estén en forma para su boda, y la extravagante promesa de un abogado, que les asegura que les tramitará el divorcio de manera totalmente gratuita en caso de que, una vez casados, las desavenencias continúen.

Si quisieras cortar con tu pareja ¿Lo harías de una manera tan extravagante?