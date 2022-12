Científicos demostraron que el universo no es localmente real: ¿ante un nuevo paradigma científico?

El universo físico como lo conocemos no es localmente real afirma un equipo de científicos ganadores del premio nobel de física. Se trata de uno de los descubrimientos más inquietantes del último medio siglo ¿Qué significa esto?

Algo es real en física en la medida en que sus propiedades se mantienen estables y constantes, solo pudiéndose modificar por variables externas las cuales no pueden viajar mas rápido que la velocidad de la luz. Real significa que los objetos tienen propiedades definidas independientes de la observación. Local significa que los objetos solo pueden ser influenciados por su entorno.

Por ejemplo, una manzana siempre va a ser roja aunque nadie la vea y si se pone negra, algún factor externo como el clima y la oxidación van a alterar su color, sabor, textura, etc. Lo mismo ocurre si se mide el piso de una manzana y las condiciones del viento hacen que haya mas o menos resistencia, la acumulación de fuerza en la velocidad, etc. En física tradicional todo es lineal, el universo es predecible, todas las variables pueden ser contempladas, medibles, calculables.

Las demostraciones de la física cuántica suponen una actualización de software en el ser humano mientras se comprueba la teoría. Con la física cuántica, el mundo tradicional ya no responde de la misma manera. Uno de los fenómenos más conocidos de la física cuántica es el de entrelazamiento cuántico que Albert Einstein llamó "acción espeluznante a distancia" en los años 30.

El entrelazamiento cuántico fue retomado por John Bell en los años 60, refinando el experimento hasta la actualidad. De una manera sencilla, podemos definir al entrelazamiento cuántico como una "telepatía" entre dos partículas". Básicamente si se ponen dos partículas que tuvieron interacción entre sí, es decir, estuvieron juntas y una se pone en un punto A y la otra en B y se modifica el giro de una, la otra comenzará a girar en la misma dirección instantáneamente.

La física clásica supone que todos los objetos tienen propiedades constantes que los hacen ser de tal o cual forma y están separados entre sí. Por otro lado, la física cuántica plantea que todo está unido a todo y por lo tanto la materia y la localidad son una suerte de ilusión.

Si el tiempo es una constante, se debería poder medir cuánto tarda en viajar la información desde un punto A a otro punto B. Pero bajo el lente de la nueva física, esta información puede "teletransportarse".

Estos logros recaen ahora sobre tres científicos ganadores del Premio Nobel de Física 2022: John Clauser, Alain Aspect, Anton Zeilinger. El Premio Nobel les fue atribuido “por experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica”.

"Todo lo que llamamos real está hecho de cosas que no pueden considerarse como reales. Si la mecánica cuántica no te ha impactado profundamente, es que aún no la has entendido". Niels Bohr.