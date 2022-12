Traicionados: Día del Médico en conflicto y sin nada para festejar

Hace dos años, MDZ tituló el día del médico con las palabras indignación y reclamo salarial en plena pandemia. La realidad sólo empeoró en todo el país con conflicto abierto en CABA, Jujuy, Córdoba y Santa Fe, y los portales cuentan en cada lugar cómo los médicos y personal de salud en general salen a las calles, gritan con bronca, lloran, cortan calles, no pueden entender que no se les pague lo que piden después de dos años de entrega absoluta durante la cuarentena. Esa es la realidad hoy, mientras se celebra el Día del Médico en honor a Carlos Juan Finlay Barres, médico cubano que descubrió que el mosquito aedes aegypti era responsable de la transmisión de la fiebre amarilla.

Están enojados, tristes, algunos deprimidos y la situación quedó expuesta en el último informe de la ONU:

"A partir del uso de escalas validadas, los resultados del estudio muestran que en varios países de la Región existen elevadas tasas de síntomas depresivos, ideación suicida y malestar psicológico. En el caso de los síntomas depresivos, en la mayoría de los países entre 14,7% y 22,0% del personal de salud presentaba síntomas que permitían sospechar un episodio depresivo, con Chile como el país con la mayor proporción. En cuanto a la ideación suicida, las cifras fluctuaron entre 5% y 15% de los encuestados, con los valores mayores en Chile y en el Estado Plurinacional de Bolivia. Respecto al malestar psicológico, se presentaron dos grupos, algunos con valores relativamente bajos (12%-13,5%), mientras que en cinco de ellos se observaron cifras más altas, con Colombia como el país con los valores más elevados. Cabe señalar que, en algunos países de la Región, estos resultados representan proporciones mayores a las identificadas en estudios realizados en la población general y en investigaciones previas a la pandemia que utilizaron los mismos instrumentos de medición (2)."

Quienes se criaron entre médicos conocen la realidad: un hermano que se queda dormido comiendo, una hermana que llora post guardia o se pierde otra fiesta o cumpleaños porque tiene otra guardia; un papá que no puede ir a los actos de colegio ni acompañar a sus hijos a hacer deporte porque tiene que cumplir con un cupo de guardias. La situación anímica de los que con ojeras de trabajar 300 horas al mes no logran pagar las cuentas y se agregan otra guardia para estar más cansados pero pagar el alquiler. Un sistema incoherente que la política no está dispuesta a negociar. Los médicos llegaban de trabajar y se desnudaban en el pasillo para cambiarse mientras muchos con hijos lloraban antes de entrar sin poder abrazarlos hasta después de la segunda ducha por temor al contagio, eso era su vida.

En Argentina no hubo contención, aumentaron los casos de burnout y depresión y el Gobierno y los gobiernos de cada distrito no lo pudieron evitar y sienten que les soltaron la mano. Oficialismo y oposición siguen sin encontrarle la vuelta y en los principales centros urbanos del país el escenario es el mismo. En Córdoba se reunieron esta semana el senador Luis Juez, los diputados Rodrigo de Loredo, Mario Negri, Carmen Álvarez y otros con el Consejo de Médicos local. Lo mismo pasó en Mendoza, en CABA con el histórico reclamo que elevó el piso de los residentes de primer año a 200.000 pesos en mano con un gremio muy agresivo en el que parte del macrismo ve la mano de Emiliano Yacobitti, mano derecha de Martín Lousteau. En todas las ciudades lo mismo, en La Plata, en Misiones, en Chubut, La Rioja, nadie sabe qué hacer con los médicos y la política una vez más les da la espalda. En Jujuy, trabajadores de la salud pública dieron comienzo tamibén el miércoles un paro de 48 horas en reclamo de mejoras de salarios dignos y en rechazo a "los incumplimientos constantes" por parte del gobierno de Gerardo Morales en otorgar "una recomposición salarial" para el sector.

En La Rioja, por ejemplo, los médicos directamente se van, por lo que el Gobierno de Ricardo Quintela aprobó una ley para que se le pague el colectivo para chequear el embarazo con un acompañante cada quince días si es un embarazo normal y cada siete días si es de riesgo en la Capital provincial. La oposición, encabezada por el diputado Martín Menem, pidió se investiguen los fondos enviados por el gobierno nacional, ya que La Rioja es el lugar que más fondos recibe pero el peor desempeño de Salud y la obra pública recibe envíos millonarios que no se auditan y no se ven los resultados en las calles. Menem será candidato a gobernador el año que viene por el espacio que encabeza Javier Millei a nivel país.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, no logró desactivar los conflictos y el Gobierno nacional dice no tener el dinero para resolver el tema salarial. La inflación en el caso de los médicos no es el problema, sino la recomposición salarial, décadas de atraso y mal trato a la hora de exigir pero no cumplir por parte del Estado y los privados, hoy dominantes del llamado "sistema Osde" en el que el bono por consulta es muy bajo pero es la única forma para muchos de complementar su actividad hospitalaria y llegar a fin de mes.

Así entonces, un día más del médico sin nada para celebrar, con sueldos deprimidos y personas que no entienden por qué se los destrata, pero ahora sí convencidos de que habrá que salir a las calles a protestar todas las veces que sea necesario para lograr tener ingresos que les permitan seguir formándose.