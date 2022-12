Por qué el covid-19 vuelve a ser noticia: la situación preocupante de China

Luego de la pandemia, pensamos que el covid-19 ya era historia. Sin embargo, se está visibilizando en varias regiones del mundo nuevos brotes, sobre todo en China. MDZ Radio conversó con la patóloga y pediatra, Marta Cohen sobre esta situación.

“La situación es preocupante a nivel epidemiológico global, China hizo un giro de 180 grados, pasó de una cuarentena estricta y de repente durante todo el Mundial la población china se da cuenta de cómo se vivió y empiezan los disturbios. Allí decide abrir las fronteras. Se habla de que 650 millones de chinos están con covid y que los hospitales están saturados”, detalló la especialista.

Cohen, advirtió que se puede visibilizar una situación peor que al inicio de la pandemia en ciertos países como Italia, que en el día miércoles comenzaron a testear a gente que llegaba desde China, donde el 52% dió positivo. “En otros países como Reino Unido y Alemania dijeron que no iban a hisopar. La variante que predomina en China no predomina en Europa", dijo.

La especialista específico que hay 3 situaciones que preocupan en el país chino. “Primero, no hubo claridad ni transparencia, no la hubo desde el principio de esta situación, ni cuando médicos de China dijeron la realidad de la situación y luego los sancionaron, ahora tampoco la hay. Además nunca tomaron las vacunas de ARN mensajero, que son las de Pfizer moderna, que tiene una tecnología nueva, más eficiente que la de Sinopharm, que tiene eficacia de 3 meses. Al estar la población tanto tiempo separada, aislada por cuarentena, hace que la inmunidad sea menor, por eso los contagios aumentan”, advirtió.

Cohen, determinó que esta situación representa una explosión de casos en el mundo. "Me parece bien que todos los países tomen la delantera y comiencen a testear", aseguró.

Con respecto a las medidas que se deberían empezar a tomar dijo: “Lo principal es no compartir el mate, si se está en un lugar cerrado estar con una ventana abierta. Lo que hay que apuntar es vacunar a los jóvenes que no tienen la vacunación completa. Para combatir la pandemia debemos disminuir la velocidad del contagio y si los jóvenes que se contagian, el virus sigue transitando. Una persona mayor que tiene complicaciones, corre el riesgo de la muerte, con un infarto o un accidente cerebro vascular. El virus ha variado y tiene otras predisposiciones”.

La especialista indicó que si se tienen síntomas de gripe, dolor de cabeza o garganta, diarrea, congestión nasal, tos seca, hay que hisoparse y si el resultado es positivo, lo recomendable es aislarse, “los cinco días no es una ley matemática”.

Además, advirtió de que este virus vuelve a ser noticia “por culpa nuestra”. Según ella, los tres escalones para combatir la pandemia son: el testeo, la vacunación y la responsabilidad individual. “En muchos casos no somos responsables o decidimos no vacunarnos, sobre todo la gente joven. Además en Argentina no hay testeos públicos“, agregó.

“Tengo un gran temor con respecto a lo que pase en China, puede haber una explosión del número de casos tan significativa que puede aparecer otra variable. La vacuna bivalente sólo está en los países desarrollados”, cerró Cohen.