El sorprendente documental de Netflix que es imperdible

Si te gustan los documentales, no te podes perder esta película de Netflix: The Volcano: Rescue from Whakaari, que cuenta una historia impactante.

Se trata de un documental sobre cuarenta turistas que deciden irse de vacaciones a Isla Blanca. Allí se encuentran sorpresivamente con que uno de los volcanes estaba en erupción.

Durante el documental, se presentan diversas entrevistas donde se cuenta lo vivido en dicho fenómeno en Nueva Zelanda en el que se perdieron 22 vidas.

La película está dirigida por la famosa directora Rory Kennedy y guionada por Mark Baile y Dallas Brennan Rexer.

Tiene una duración de casi dos horas y está disponible en Netflix.