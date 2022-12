Verano 2023: cuáles son las tendencias del consumo en vacaciones

Si bien muchos no se tomarán ese descanso, o lo harán pero sin moverse de sus casas, otros lo harán, con preferencia por la Costa Atlántica y una decena de destinos del interior. ¿Pero cuáles son las tendencias de consumo para esta temporada?

“La situación económica del verano 2022-2023 no se parece mucho a la del verano pasado. La inflación se duplicó, el dólar aumentó más de un 50%”, menciona un relevamiento realizado por ShopApp, que agrega: “Mientras muchos argentinos se disponen a tomarse descanso de sus trabajos, y algunos de esos incluso a viajar y disfrutar, hay una parte del país que no sólo no puede viajar, sino que tampoco puede dejar de trabajar sin que eso implique un agobio insostenible para sus ingresos”.

Aunque la mayoría (55%) planifica tomarse días de descanso de sus trabajos durante la temporada de verano, hay un tercio de los encuestados que no planea tomarse vacaciones, casi exclusivamente por un escenario de restricción económica.

Lo que releva la encuesta, además, es que los que no se tomarán vacaciones, en gran medida achicarán gastos, pero algunos planifican gastar más especialmente en juntadas en sus casas y en salir a comer afuera.

Entre quienes sí planean tomarse días de vacaciones, un 69% planifica viajar. Si a eso se le suma los que no trabajan pero planifican viajar, se estima que un 48% de los argentinos está planificando viajar durante el verano.

Cuándo y cuánto

En cuanto a los meses en los que los argentinos saldrán de vacaciones, el informe de ShopApp revela que el 86% de los planes está pautado para enero y febrero, pero el 73% no alcanza las dos semanas de duración.

¿Adónde viajan los que viajan? Argentina concentra el 91% de las planificaciones de viajes durante el verano. La Costa Atlántica captura casi un 60% de estos viajes, sobre indexando en niveles socioeconómicos altos y niveles socioeconómicos bajos. Por su parte, los niveles socioeconómicos medios optan por Córdoba y el Sur. Para el bajo porcentaje que planea vacacionar fuera del país, en tanto, Brasil y Uruguay concentran casi el 80% de los destinos elegidos.

Por último, el gasto promedio de esta temporada también fue parte de la encuesta. El 71% de las personas que viajará, declara que hará gastos antes del viaje, y el perfil de esos gastos cambia mucho por nivel socioeconómico. "Los bajos tienen el foco en alimentos y bebidas. Los medios tienen el foco en arreglos del auto e indumentaria y calzado. Los niveles socioeconómicos altos, están concentrados también en vestimenta y calzado, además de equipaje y accesorios para el viaje", precisa el relevamiento.