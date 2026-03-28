Mendoza se suma a La hora del Planeta y pide que todos apaguen la luz por una hora

La convocatoria es para hoy de 20.30 a 21.30. La Hora del Planeta busca generar conciencia sobre los efectos del cambio climático.

El Gobierno de Mendoza, convoca a todos los vecinos a sumarse esta noche a La Hora del Planeta y apagar las luces de sus casas entre las 20.30 y las 21.30. La idea es generar conciencia sobre los efectos del cambio climático a través de una iniciativa en la que participan las principales ciudadades y monumentos del mundo.

Singapur en La Hora del Planeta. Foto: Boston Globe Singapur en La Hora del Planeta. Foto: Boston Globe La Hora del Planeta en Mendoza Desde el Gobierno de Mendoza llamaron a sumarse a la Hora del Planeta. "Este sábado 28, de 20.30 a 21.30 apagamos las luces para sumarnos a una acción global que invita a frenar, reflexionar y repensar nuestros hábitos. En esta edición, el foco está puesto en la biodiversidad: nuestra relación con la naturaleza, los ecosistemas y las especies, y su rol clave frente al cambio climático", explicaron desde la cuenta oficial.

"Apagá las luces, desconectá lo que no uses y reducí el consumo electrico. Un pequeño gesto, un gran impacto. El compromiso empieza en lo cotidiano. Sumate desde tu casa. Apagá la luz. Encendé el compromiso", agregaron.

"La Hora del Planeta" es una iniciativa mundial Foto: Freepik La Hora del Planeta es una iniciativa mundial. Foto: Freepik Por qué hay que apagar las luces La Hora del Planeta convoca, cada año, a los habitantes de todo el mundo a apagar la luz durante una hora para tomar conciencia sobre los efectos del cambio climático en el planeta.

Esta iniciativa, impulsada a nivel global por WWF (World Wildlife Fund), la Organización Mundial de Conservación, y a nivel nacional por la Fundación Vida Silvestre Argentina, fue creada para demostrar en forma simbólica que gobiernos, población y empresas pueden trabajar juntos con el objetivo de revertir el cambio climático.