Ni máquinas ni químicos: el descubrimiento que restaura el medio ambiente con viento, agua y semillas
Inspirada en una planta rodadora, esta innovación utiliza semillas y materiales biodegradables para restaurar suelos degradados sin intervención humana.
Una diseñadora china creó una bola rodadora inspirada en una planta para recuperar terrenos dañados por la minería. El descubrimiento desafía los métodos tradicionales de restauración del medio ambiente y es especialmente relevante para zonas con minas abandonadas donde el suelo está degradado y los recursos para repararlo son escasos.
Detrás del proyecto está Yizhuo Guo, diseñadora multidisciplinaria con experiencia en Google DeepMind y formación en moda y diseño para la crisis ecológica. El Wasteland Nomad fue desarrollado junto a Daheng Chu en la Universidad de las Artes de Londres e Imperial College London, y acumula reconocimientos internacionales como el iF Design Award de Alemania y el European Product Design Award 2025.
La bola está inspirada en la planta rodadora: cuando se seca, se separa de su raíz y rueda por el terreno impulsada por el viento, dispersando sus semillas en el camino. Guo tomó ese mecanismo natural y lo replicó de forma artificial para aplicarlo en suelos que difícilmente podrían recuperarse por otros medios. Entre los territorios que apunta a restaurar se encuentran Norilsk en Rusia, la zona de exclusión de Fukushima y regiones mineras abandonadas de Asia Central.
El descubrimiento clave para afrontar consecuencias de minería
El dispositivo está construido con biocarbón y semillas de plantas autóctonas, ambos materiales biodegradables. El biocarbón funciona como una esponja: retiene agua, genera una superficie para que los microbios se desarrollen y fija carbono en el suelo en lugar de liberarlo a la atmósfera. En terrenos contaminados, además, ayuda a restablecer el equilibrio químico.
Cuando la bola entra en contacto con suelo húmedo, se abre. Sus ramas se extienden hacia afuera, presionan el suelo y favorecen la germinación de las semillas. Todo el proceso ocurre sin intervención humana. Una vez que cumple su función, la bola desaparece gradualmente al degradarse por completo en el ambiente.
No te pierdas el video sobre el descubrimiento
Lo que hace al proyecto especialmente valioso es su simplicidad: no requiere grandes inversiones, maquinaria, tratamientos químicos ni personal en el terreno. Funciona con viento, agua y materiales naturales.
Por ahora, el Wasteland Nomad es un concepto premiado que aún no fue probado a escala industrial. Faltan pruebas de campo y datos reales sobre tasas de germinación, pero su enfoque de bajo costo y cero intervención humana lo posiciona como una de las innovaciones tecnológicas más originales para la recuperación del medio ambiente.