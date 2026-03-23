Ni máquinas ni químicos: el descubrimiento que restaura el medio ambiente con viento, agua y semillas

Una diseñadora china creó una bola rodadora inspirada en una planta para recuperar terrenos dañados por la minería. El descubrimiento desafía los métodos tradicionales de restauración del medio ambiente y es especialmente relevante para zonas con minas abandonadas donde el suelo está degradado y los recursos para repararlo son escasos.

Detrás del proyecto está Yizhuo Guo, diseñadora multidisciplinaria con experiencia en Google DeepMind y formación en moda y diseño para la crisis ecológica. El Wasteland Nomad fue desarrollado junto a Daheng Chu en la Universidad de las Artes de Londres e Imperial College London, y acumula reconocimientos internacionales como el iF Design Award de Alemania y el European Product Design Award 2025.

bola rodante 1 El descubrimiento para cuidar el medio ambiente. Archivo La bola está inspirada en la planta rodadora: cuando se seca, se separa de su raíz y rueda por el terreno impulsada por el viento, dispersando sus semillas en el camino. Guo tomó ese mecanismo natural y lo replicó de forma artificial para aplicarlo en suelos que difícilmente podrían recuperarse por otros medios. Entre los territorios que apunta a restaurar se encuentran Norilsk en Rusia, la zona de exclusión de Fukushima y regiones mineras abandonadas de Asia Central.

El descubrimiento clave para afrontar consecuencias de minería El dispositivo está construido con biocarbón y semillas de plantas autóctonas, ambos materiales biodegradables. El biocarbón funciona como una esponja: retiene agua, genera una superficie para que los microbios se desarrollen y fija carbono en el suelo en lugar de liberarlo a la atmósfera. En terrenos contaminados, además, ayuda a restablecer el equilibrio químico.

Cuando la bola entra en contacto con suelo húmedo, se abre. Sus ramas se extienden hacia afuera, presionan el suelo y favorecen la germinación de las semillas. Todo el proceso ocurre sin intervención humana. Una vez que cumple su función, la bola desaparece gradualmente al degradarse por completo en el ambiente.