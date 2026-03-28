Cómo acceder a los créditos para poner paneles solares en tu casa

Mendoza fomenta el crecimiento de las energías renovables en la provincia y en este sentido lanzó una línea de créditos para financiar parte de la compra de paneles solares en casas particulares. En total, el Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Residencial de Fuente Solar Fotovoltaica dispondrá de 3.000 millones de pesos.

El encargado de anunciar la línea de créditos para paneles solares fue el gobernador Alfredo Cornejo durante la presentación de las nuevas autoridades del EPRE. La iniciativa busca fomentar la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en hogares mendocinos.

El Gobierno de Mendoza financiará hasta el 40% de la inversión inicial de la compra de paneles solares.

El plan apunta a acelerar la adopción de energías renovables, avanzar en la transición energética, destinar recursos a inversiones eficientes desde el punto de vista energético y económico, y dotar a los usuarios de herramientas para gestionar de manera autónoma el recurso energético.

Para su implementación se destinará un presupuesto de 3.000 millones de pesos, financiado por el Fondo Provincial Compensador de Tarifas que gestiona el Ministerio de Energía y Ambiente. El monto está destinado a cubrir hasta el 40% de la inversión inicial para nuevos usuarios residenciales generadores, con un cupo de hasta 1.000 beneficiarios y un límite de potencia nominal instalada de hasta 10 kW pico por usuario.

Desde el Gobierno de Mendoza resaltaron que uno de los principales beneficios del nuevo programa es la reducción del plaza de recupero de la inversión. “Pasará de un promedio de cinco años a aproximadamente tres años y medio”, señalaron.

En cuanto al incentivo, remarcaron que se aplicará directamente sobre la factura eléctrica, lo que permitirá a los usuarios alcanzar una “factura cero” en determinados casos.

“A partir del segundo año, los beneficiarios podrán optar entre continuar con la compensación en la factura o solicitar el reintegro del beneficio en efectivo, lo que aporta mayor flexibilidad financiera”, añadieron.

La implementación será completamente digital, a través de la plataforma del EPRE, siguiendo el mismo procedimiento vigente para el alta como usuario generador. El organismo será el encargado de supervisar y controlar el funcionamiento del programa.

Créditos anteriores

Hace dos años, el Gobierno de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) impulsaron una financiación para compra e instalación de paneles solares en el marco del programa de modernización del sistema eléctrico provincial. El programa estaba destinado a pequeñas y medianas empresas productivas de la provincia de Mendoza.

En ese momento, el monto máximo del crédito era de hasta $120 millones y podía garantizarse a través de sociedad de garantía recíproca (SGR), como Cuyo Aval o Garantizar. El plazo de devolución máximo era de 48 meses y se otorgaban hasta 6 meses de gracia. La financiación alcanzaba hasta 80% de la inversión. Las tasas variaban en función del monto solicitado con una tasa equivalente a 50% de la tasa compensatoria variable (actualmente, 20%).

Actualmente, Mendoza cuenta con 1.232 usuarios generadores, de los cuales 633 son residenciales (51 %) y 599 comerciales. Sin embargo, del total de potencia instalada -42 MW- los usuarios residenciales aportan solo 2,75 MW, equivalente al 7 %, lo que evidencia un amplio potencial de crecimiento en este segmento en todos los departamentos de la provincia.